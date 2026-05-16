México humilla a equipo argentino al propinarle una goliza: este fue el marcador del partido
El combinado azteca se midió ante un club sudamericano en un partido amistoso, de cara a lo que será el torneo internacional
México humilló a un equipo argentino al propinarle una goliza en un partido amistoso, de cara a lo que será un torneo internacional de suma importancia y que está a punto de arrancar. El combinado azteca se llevó la victoria por 3-1 sobre Newell's Old Boys de visitante. Caso contrario fue el equipo Sub-23, que sufrió fuerte descalabro al enfrentarse a Pumas en Cantera.
La Selección Mexicana Sub-17 derrotó al conjunto argentino en el Predio Jorge Griffa, ubicado en Rosario. Con ello, el equipo comandado por Jürgen Castañeda cerró filas y está más que preparado para iniciar su actividad en el Torneo Canteras América y hacer un gran papel, para superar lo que hizo la Sub-16, que se despidió de prestigiosa justa con más descalabros que victorias.
El conjunto mexicano no tuvo mayor complicación para vencer a su rival y ello se debe a los goles que corrieron a cargo del mediocampista Saulo Tejeda, quien milita en el San Diego Surf, y del doblete de Da´vian Kimbrough, que juega en el Sacrament Republic.
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El torneo que disputará México en Sudamérica
El combinado azteca disputará el Torneo Canteras América, cuyo objetivo es medir el nivel competitivo de las selecciones sudamericanas y del talento de algunos clubes. Si bien es una justa internacional, es considerada amistosa.
En dicha competencia participarán Venezuela, Paraguay, Panamá y México. Mientras que de clubes estarán Newell's, Gremio, Peñarol, Montevideo City Torque, Barcelona, Orense, Alianza Lima y Gimnasia La Plata. Este es el calendario de la Selección Nacional Sub-17:
- México vs. Grêmio de Porto Alegre – Domingo 17 de mayo
- México vs. Gimnasia y Esgrima La Plata – Lunes 18 de mayo
- México vs. Barcelona de Guayaquil – Miércoles 20 de mayo.