Chivas sufrirá radical cambio en el partido ante Pumas que le puede jugar en contra

Chivas tendrá una gran prueba en la jornada 13 al recibir a Pumas, que a lo largo del Clausura 2026 solo ha perdido un partido y ese fue ante el bicampeón de la Liga BBVA MX, Toluca. No obstante, el cuadro dirigido por Gabriel Milito, quien dio su opinión acerca de jugar con mexicanos, sufrirá un radical cambio en este encuentro que le puede jugar en contra.

El Rebaño Sagrado jugará por primera vez de local en domingo, un tema extracancha que puede influir en el resultado. Lo anterior, ya que el equipo rojiblanco solo ha disputado partidos en el Estadio Akron los sábados en lo que va del torneo. Así anunció Chivas la llegada de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

El Rebaño jugará por primera vez de local el domingo.|Chivas

El partido de Chivas contra Pumas está llamado a ser el mejor de la jornada 13 y se disputará este domingo 5 de abril a las 8 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Akron, un duelo que, si lo llega a ganar el conjunto rojiblanco, asegura su clasificación a Liguilla.

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Así llegan Chivas y Pumas para el duelo de la jornada 13

Chivas tiene un torneo de ensueño, pues marcha como líder a falta de 5 jornadas para que concluya el Clausura 2026. El equipo de Milito viene enrachado, pues en el parón por la Fecha FIFA de marzo le ganaron por la mínima al Atlas en un partido amistoso que se disputó en Estados Unidos.

Mientras que Pumas se ubica en la cuarta posición con 23 puntos, producto de 6 victorias, 5 empates y solo una derrota. El equipo de la UNAM ha tenido un torneo en ascendencia, ya que no arrancó bien el Clausura 2026.

El equipo universitario no perdió tiempo y también jugó un partido amistoso en Cantera. El club dirigido por Efraín Juárez le propinó una goleada a la Selección Mexicana Sub-23 por marcador de 4-1, por lo que se espera que el juego entre Chivas y Pumas sea el más atractivo de la jornada.