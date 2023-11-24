Chivas ya empieza plÁticas con Toluca por Marcel Ruiz

El Guadalajara se prepara de cara a disputar los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2023 ante los Pumas de la UNAM, en busca de un boleto para la semifinal del futbol mexicano. Pese a que este campeonato aún no ha acabado, el conjunto dirigido por Veljko Punovic ya piensa como como mejorar la plantilla de cara al Clausura 2024.

Uno de sus principales objetivos para reforzar el plantel la siguiente temporada es Marcel Ruiz, el futbolista del Toluca parecer ser uno de los jugadores de deseo para Chivas que ya lleva varias campañas siguiendo al mediocampista de tan solo 23 años.

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De acuerdo a distintos reportes, la directiva rojiblanca ya estaría sondear el estatus del jugador nacido en Mérida, Yucatán y comenzar las pláticas con los Diablos Rojos para preparar las negociaciones formales para llegar próximamente a un acuerdo.

Con información del portal digital Transfermarkt, el valor actual de Marcel en el mercado es de unos 5 millones de euros, por lo que la directiva mexiquense estaría buscando una cifra similar a esta ya que conoce la gran proyección y valor a futuro que puede llegar a tener el atacante.

Ruiz podría salir del cuadro choricero en donde este certamen participó en 15 Jornadas en los que anotó en tan solo una ocasión y repartió un total de cuatros asistencias en este torneo en el que Toluca tuvo un mal desempeño luego de no clasificar al Play-in y finalizar en la posición número 12 con 21 unidades.

Cabe recalcar que el Rebaño Sagrado jugará en dos competiciones, la CONCACAF Liga de Campeones y la Liga BBVA MX, por lo que se va a requerir ampliar la escuadra más completa.

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