Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Chivas ya empieza plÁticas con Toluca por Marcel Ruiz

El conjunto de Guadalajara ya inició las platicas con Toluca para iniciar las negociaciones para concretar el fichaje de Marcel Ruiz para el siguiente torneo.

Marcel Ruiz, Toluca

Escrito por: Memo Gómez

El Guadalajara se prepara de cara a disputar los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2023 ante los Pumas de la UNAM, en busca de un boleto para la semifinal del futbol mexicano. Pese a que este campeonato aún no ha acabado, el conjunto dirigido por Veljko Punovic ya piensa como como mejorar la plantilla de cara al Clausura 2024.

Uno de sus principales objetivos para reforzar el plantel la siguiente temporada es Marcel Ruiz, el futbolista del Toluca parecer ser uno de los jugadores de deseo para Chivas que ya lleva varias campañas siguiendo al mediocampista de tan solo 23 años.

Las razones del fracaso de Cruz Azul en el Apertura 2023 | En Caliente

Tal vez te puedo interesar esto: ¿Contra que equipos jugarían los ganadores del Play In en Liguilla?

De acuerdo a distintos reportes, la directiva rojiblanca ya estaría sondear el estatus del jugador nacido en Mérida, Yucatán y comenzar las pláticas con los Diablos Rojos para preparar las negociaciones formales para llegar próximamente a un acuerdo.

Con información del portal digital Transfermarkt, el valor actual de Marcel en el mercado es de unos 5 millones de euros, por lo que la directiva mexiquense estaría buscando una cifra similar a esta ya que conoce la gran proyección y valor a futuro que puede llegar a tener el atacante.

Ruiz podría salir del cuadro choricero en donde este certamen participó en 15 Jornadas en los que anotó en tan solo una ocasión y repartió un total de cuatros asistencias en este torneo en el que Toluca tuvo un mal desempeño luego de no clasificar al Play-in y finalizar en la posición número 12 con 21 unidades.

Cabe recalcar que el Rebaño Sagrado jugará en dos competiciones, la CONCACAF Liga de Campeones y la Liga BBVA MX, por lo que se va a requerir ampliar la escuadra más completa.

Tal vez te puede interesar esto: ¿Contra que equipos jugarían los ganadores del Play In en Liguilla?

Tags relacionados
Toluca FC Chivas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP