Chivas va con todo: pagaría 6 millones por este refuerzo para el Apertura 2026

Chivas va con todo, pues en este receso de verano el cuerpo técnico y la directiva comienzan a ver y preguntar por futbolistas para reforzar a la plantilla para el Apertura 2026. Entre las propuestas está un mediocampista, por el que están dispuestos a pagar hasta 6 millones de euros (poco más de 121 millones de pesos), mientras que a un seleccionado mexicano lo rechazaron y mandaron a otro club de la Liga BBVA MX.

El Rebaño tiene negociaciones avanzadas con Xolos para comprar a Kevin Castañeda y convertirlo en su primer refuerzo de cara al torneo venidero, de acuerdo con información de César Luis Merlo. Ambas directivas están en la parte final de la operación para pactar un acuerdo y que el futbolista de 26 años vista la playera rojiblanca, esa que eligió un delantero por Cruz Azul y ahora le tocó verlo campeón por TV.

Kevin Castañeda está a punto de ser nuevo jugador de Chivas.|@kevincv10

Actualmente, Castañeda tiene contrato vigente con Tijuana hasta 2027, por lo que si el Guadalajara lo quiere, deberá pagar cada centavo que vale. Según la plataforma Transfermarkt, su precio en el mercado es de 6 millones de euros, su tasa más alta en lo que va de su carrera futbolística.

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¿Quién es Kevin Castañeda?

El mediocampista es un jugador que surgió de las Fuerzas Básicas del Toluca, club en el que pasó por la Sub-17 hasta llegar al primer equipo. Con el conjunto escarlata, debutó en Primera División en 2018 y 4 años después se marchó a Xolos de Tijuana.

Este año futbolístico es de ensueño para el jugador de 26 años, pues su carrera despuntó con el cuadro fronterizo al marcar 13 goles y dar 7 asistencias en 37 partidos disputados, tanto en el Apertura como en el Clausura 2026, de acuerdo con BeSoccer.

Las buenas actuaciones de Kevin lo llevaron a ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana y debutar en la gira a Centroamérica a finales de enero de este año, específicamente en el duelo contra Panamá, cuando ingresó de cambio al minuto 57 por Brian Gutiérrez.