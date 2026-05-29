Fue mundialista con México, estuvo en el radar de Europa, pero Chivas lo RECHAZÓ

Chivas rechazó a un jugador que fue mundialista con México y donde brilló, a tal grado de que estuvo en el radar de algunos clubes de Europa, pero nunca se concretó una oferta real. Incluso, el defensa fue considerado el nuevo Rafael Márquez, pero ahora continuará su carrera en otro club de la Liga BBVA MX, pese a que estaba considerado como el primer refuerzo del Rebaño Sagrado.

Diego Ochoa es el jugador que no vestirá la playera del Guadalajara para el Apertura 2026, ya que fue prestado al Necaxa. De acuerdo con César Luis Merlo, el futbolista de 21 años permanecerá con los Rayos un año con opción a compra. Conoce al primer transferible de Chivas para el torneo entrante.

Diego Ochoa no regresará a portar la camisa de Chivas, ya que fue prestado al Necaxa.|@bebochoa

El mundialista Sub-20 terminó su préstamo con Juárez en este verano, por lo que tenía que regresar al Guadalajara. Sin embargo, no es contemplado ni por la directiva ni por el cuerpo técnico, por lo que optaron por cederlo, a fin de que se curta y tome experiencia.

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Ochoa y su paso por Chivas y Juárez

El defensa es canterano de Chivas, pero nunca ha debutado con el primer equipo, por lo que en verano de 2025 fue prestado a Juárez FC. En su primer torneo con el cuadro fronterizo registró buenos números, que lo llevaron a ser convocado para el Mundial Sub-20 de Chile.

Sin embargo, Ochoa ya no fue tomado en cuenta para el Clausura 2026 tras la llegada de Pedro Caixinha, pues fue mandado a la categoría Sub-21, en la que solo disputó 2 partidos.

Ahora, Diego se volverá a topar en Necaxa con el entrenador Martín Varini, quien le dio toda la confianza con los Bravos en su primer torneo en la Primera División, por lo que se espera que tenga más minutos y así demuestre el talento que cautivó al futbol internacional en la justa mundialista.