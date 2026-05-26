Cruz Azul lo compró para ganar la 10ma, pero prefirió irse y ahora tocó verlo campeón por TV

Cruz Azul ganó la “décima” tras 5 años de no conseguir un título de la Liga BBVA MX al derrotar en la Gran Final a Pumas. La directiva se encargó de conformar un equipo competitivo, pese a las bajas que presentó antes del arranque del Clausura 2026, como la de su goleador estrella, quien prefirió irse y ahora tocó ver campeón a su exclub por TV Azteca Deportes.

Ángel Sepúlveda se marchó a Chivas previo al arranque del Clausura 2026, pese a que era el goleador del equipo. La decisión del “Cuate” fue en gran medida porque en los últimos partidos ya no era titular indiscutible, aunado a que quería tomar revancha con el Rebaño, pues en su primera etapa no le fue nada bien.

Ángel Sepúlveda se fue a Chivas previo al arranque del Clausura 2026.|@angel_sepulveda15

Sin embargo, Sepúlveda tampoco fue titular indiscutible con el Guadalajara, pues durante el torneo le tocó venir desde la banca para aportarle al equipo, ya que Armando “Hormiga” González no paró de hacer goles durante el año futbolístico.

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De Cruz Azul a Chivas, la carrera de Ángel Sepúlveda

El futbolista de 35 años inició su carrera en Morelia, pero a lo largo de su trayectoria perteneció a varios clubes de la Liga BBVA MX. Su gran oportunidad de jugar para un “grande” llegó en verano de 2018 cuando Chivas lo fichó, pero muy poco le duró el gusto, ya que solo estuvo un semestre en el equipo.

Uno de los mejores momentos futbolísticos del delantero llegó con Querétaro, que le abrió la puerta para fichar con Cruz Azul en verano de 2023. La estadía del “Cuate” con el conjunto de la Noria fue de las mejores al ser convocado por la Selección Mexicana para la Copa de Oro 2025, torneo en el que fue pieza clave para la obtención del título.

Ángel no se fue con las manos vacías de la Máquina, pues consiguió el título de la Concachampions 2025. De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el delantero marcó 39 goles en 107 partidos disputados, 65 de ellos como titular con la playera celeste.