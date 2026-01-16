Chivas vs Querétaro: FECHA Y HORA en ESTADOS UNIDOS del duelo que puede marcar el rumbo del Rebaño

La Liga MX entra en ritmo y la Jornada 3 presenta un partido que despierta atención especial entre los latinos en Estados Unidos: Chivas vs Querétaro. El Rebaño vive un arranque soñado y quiere confirmar que su buen momento no es casualidad, mientras que los Gallos llegan con urgencia de puntos y presión temprana en el torneo.

Chivas es uno de los dos equipos que marchan con paso perfecto, junto a Toluca. Dos victorias, portería en cero y una sensación clara: el proyecto de Gabriel Milito empieza a tomar forma. En Guadalajara hay ilusión, pero también cautela. El duelo ante Querétaro aparece como una prueba ideal para medir carácter antes del primer parón del campeonato.

Para Querétaro, el escenario es distinto. El equipo no ha logrado estabilidad en este inicio y sabe que visitar el Estadio Akron nunca es sencillo. Sin embargo, partidos como este suelen ser el punto de quiebre para cambiar la narrativa.

¿Puede Chivas mantener su paso perfecto en la Jornada 3 de la Liga MX?

Esa es la gran pregunta que rodea al Rebaño. Chivas ha mostrado orden defensivo, intensidad en el mediocampo y eficacia en momentos clave. Las victorias ante Pachuca (2-0) y FC Juárez (1-0) dejaron buenas sensaciones, pero también la obligación de sostener el nivel ante un rival que llegará sin nada que perder.

El reto para Guadalajara será imponer condiciones desde el arranque y no caer en excesos de confianza. En casa, con su gente, el equipo rojiblanco sabe que este tipo de partidos son los que sostienen una candidatura temprana en la Liga MX.

Querétaro busca sorprender y cambiar su historia lejos de casa

Los Gallos de Querétaro comenzaron el torneo con un empate ante Pumas, pero la derrota frente a Xolos los dejó en la parte baja de la tabla. Ubicados en el lugar 15, necesitan sumar cuanto antes para evitar complicaciones tempranas.

Querétaro apostará por un planteamiento ordenado, priorizando el contragolpe y los errores del rival. Sacar puntos del Akron no solo significaría oxígeno, sino también un golpe anímico clave para lo que viene.

Fecha, hora y lugar de Chivas vs Querétaro en Estados Unidos

El partido Chivas vs Querétaro, correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX, se jugará el sábado 17 de enero en el Estadio Akron, en Guadalajara.

Horarios en Estados Unidos:



Pacífico: 3:00 PM

Centro: 5:00 PM

Este: 6:00 PM

Un duelo ideal para el fin de semana y perfecto para seguirlo en familia.