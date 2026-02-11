“Es como el Real Madrid…”: la comparación inesperada que recibió Cruz Azul por parte del Vancouver FC

No todos los elogios llegan desde casa. En la previa de la serie entre Cruz Azul y Vancouver FC por la Concacaf Champions Cup 2026 , una frase soltada desde Canadá encendió la conversación.

Ben Fisk, directivo del club canadiense y exfutbolista profesional, no titubeó cuando le pidieron describir lo que significa enfrentar al campeón vigente del torneo.

Te puede interesar: Cruz Azul tendría un once de LUJO con el fichaje de Nico Ibañez; esta sería su alineación

¡GOL de José Paradela ! | Toluca 1 - 1 Cruz Azul | J5 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

La frase que sorprendió en Concachampions

“Como exfutbolista, conozco mucho del mítico Cruz Azul. Es un club con mucha historia, muchos títulos, muchos jugadores muy grandes”, expresó. Hasta ahí, el discurso podía sonar habitual. Pero fue más lejos.

“Creo que en el partido han visto… puf, es como el Real Madrid o Barcelona de Norteamérica, y fue un momento educacional para nuestra afición”.

Y es que no es común que un directivo utilice ese tipo de referencias cuando habla de un rival regional. Comparar a Cruz Azul con los gigantes europeos no es poca cosa.

Para Vancouver, el cruce no solo representa un desafío deportivo. Es una prueba de realidad. Un contraste directo entre un club fundado hace apenas unos años y una institución que carga con décadas de historia internacional.

Te puede interesar: Kevin Mier estaría cerca de regresar de su lesión, ¿en qué juego haría su aparición con Cruz Azul?

Como David contra Goliat

Fisk no maquilló la diferencia estructural entre ambos proyectos. Lo dijo sin rodeos: “Eso es la diferencia, que verdaderamente es David vs. Goliath… Vancouver FC contra los Whitecaps, y ahora otra vez contra Cruz Azul”.

El 3-0 en la ida dejó claro el tamaño del reto, pero en Canadá no se habla de derrota, por lo menos por ahora.

“Los partidos contra Cruz Azul son como una vidriera para el equipo, de lo que podemos hacer”, explicó. “Y ahora tenemos que pensar en cómo usamos este momento como un trampolín para la temporada y los años que vienen después”.

Mientras Cruz Azul defiende su corona con la presión que implica ser favorito, en Vancouver entienden que estos partidos los colocan en el mapa. Y aunque la metáfora suene exagerada para algunos, desde Canadá lo tienen claro: cuando te toca enfrentar a un histórico, estás labrando tu propia historia.