El jugador que pasó del olvido a ser canterano de Cruz Azul y a debutar en la Concachampions

Cruz Azul tiene en sus inferiores a un jugador de 20 años que pasó del olvido a jugar un partido de la Primera Ronda de la Concachampions 2026, su primer duelo oficial con el primer equipo que lo ganó por marcador abultado . En un lapso de poco más de un año, el mediocampista dejó de pertenecer a un equipo de la Tercera División (TDP) para integrarse a uno de los llamados 4 Grandes.

En noviembre de 2024, Diego Valdez Zuppa aún era jugador de Estudiantes de Polotitlán y fue ahí donde llamó la atención de la Máquina, que lo unió a sus Fuerzas Básicas, de donde surgió Mateo Levy, quien fue el delantero titular en el duelo contra Toluca . El nacido en Hidalgo comenzó su recorrido con el conjunto celeste en la categoría Sub-19, donde marcó 5 goles en 29 partidos disputados.

Diego Valdez Zuppa jugaba en la Tercera División hasta que llegó a la cantera de la Máquina.|Club de Futbol Cruz Azul

Posteriormente, Zuppa se integró a la Sub-21, donde marcó en un par de ocasiones. En el Apertura 2025, Nicolás Larcamón lo convocó para encarar el partido de la jornada 15 ante Rayados de Monterrey en la Liga BBVA MX, tras la baja del polaco Mateusz Bogusz.

Así fue el partido del canterano de Cruz Azul en la Concachampions

El jugador de 20 años ingresó al minuto 66 en lugar de Agustín Palavecino en el partido en el que Cruz Azul derrotó 3-0 a Vancouver Canadá para tener un pie adentro de la siguiente ronda de la Concachampions 2026.

El canterano de la Máquina dejó buenas impresiones, pues en el tiempo de reposición tuvo una gran oportunidad de anotar el cuarto gol, pero mandó el balón por encima de la portería al minuto 95.

Cabe destacar que en lo que va del 2026 Diego no había tenido participación ni en la categoría Sub-21, ni en la Sub-19, pese a que en esta última está registrado. No obstante, ya vio sus primeros minutos y fue con el primer equipo. Se espera que nuevamente juegue en el duelo de vuelta, que se disputará el jueves 12 de febrero en Puebla.