¡CHRISTIAN HORNER QUIEBRA A RED BULL! La millonada que tuvieron que pagarle tras despedirlo

Christian Horner ya no forma parte de Red Bull. Lo que comenzó como un rumor terminó en un golpe definitivo: el histórico jefe de equipo, artífice de la dinastía que dominó la Fórmula 1 en los últimos 20 años, recibió una indemnización que sacude al mundo del automovilismo.

La cifra es escalofriante. Distintas versiones apuntan a que Horner habría recibido £80 millones (1,760 millones de pesos mexicanos) como liquidación tras su despido. Otros reportes sugieren que el monto podría ser de £52 millones (1,144 millones de pesos mexicanos), pero en cualquiera de los dos escenarios se trata de una de las salidas más caras y polémicas en la historia de la F1.

El despido, que se dio tras una larga lucha interna en la estructura de Red Bull, marca el final de una era. Horner se había mantenido en el cargo desde 2005, conquistando campeonatos con Sebastian Vettel y Max Verstappen, construyendo un imperio deportivo y mediático que parecía intocable.

¿Adiós definitivo o regreso inminente?

Aunque se va con una fortuna bajo el brazo, el futuro de Horner podría volver a cruzarse con la F1 más pronto de lo esperado. El paquete de liquidación al que accedió le permitiría regresar al paddock tan pronto como 2026, y no han faltado rumores sobre un posible desembarco en Alpine, de la mano de Flavio Briatore y Bernie Ecclestone.

De confirmarse, sería un giro digno de guion cinematográfico: el hombre que fue echado por Red Bull podría regresar aliado con dos de los personajes más polémicos de la categoría. Toto Wolff, jefe de Mercedes, incluso ironizó diciendo que aquello sería una especie de “reunión de la mafia” en el paddock.

REUTERS

Una salida que divide opiniones

La marcha de Christian Horner no solo deja un vacío en Red Bull, sino que abre una grieta en la percepción del poder dentro de la F1. ¿Fue víctima de un ajuste de cuentas interno? ¿O simplemente había llegado el momento de cerrar un ciclo?

Lo cierto es que Horner se despide con la cuenta bancaria llena, pero con la incógnita más grande de todas: ¿volverá para escribir un nuevo capítulo en la Fórmula 1 o se trata del punto final de una de las carreras más influyentes en la historia del deporte motor?