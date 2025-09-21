Entre choques y sorpresas, Verstappen emerge como el Rey de Azerbaiyán

El circuito callejero de Bakú volvió a entregar una carrera llena de sorpresas y emociones en la decimoséptima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo como gran protagonista a Max Verstappen, quien dominó de principio a fin y se llevó la victoria con autoridad, recortando puntos clave en la lucha por el campeonato.

Un caos la clasificación del GP de Azerbaiyán

Desde la clasificación, la tensión se apoderó del paddock. La lluvia y los múltiples accidentes provocaron seis banderas rojas, extendiendo la sesión por casi dos horas. A pesar del caos, Verstappen logró su sexta pole del año, seguido por un sorprendente Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (Racing Bulls), quienes firmaron sus mejores actuaciones en qualy.

Ya en carrera, el momento más impactante llegó en la primera vuelta: Oscar Piastri, líder del campeonato, se estrelló en la curva cinco tras pasarse de frenada, dejando a McLaren sin su principal carta. Su compañero Lando Norris, que largó séptimo, no logró capitalizar la oportunidad y terminó fuera del podio.

El podio lo completaron George Russell (Mercedes) en segundo lugar y Carlos Sainz, quien celebró su primer podio con Williams tras ser descartado por Ferrari. El español se lanzó a los brazos de su equipo al cruzar la meta, en una imagen que quedará para el recuerdo.

También destacó la actuación de Liam Lawson, quien finalizó quinto y sumó puntos valiosos para Racing Bulls. Mientras tanto, los Ferrari y Aston Martin quedaron rezagados, sin poder competir por los puestos de privilegio.

Max Verstappen se acerca a los líderes de McLaren

Con esta victoria, Verstappen se coloca tercero en el campeonato de pilotos con 255 puntos, detrás de Norris (299) y Piastri (324). La próxima parada será en Singapur del 3 al 5 de octubre, donde la batalla por el título promete seguir al rojo vivo.

