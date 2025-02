¡Horner responde!: ¿Por qué Red Bull esperó a que Checo Pérez se fuera para cambiar a su ingeniero?

Red Bull ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras anunciar el reemplazo de Hugh Bird como ingeniero de carrera … pero solo después de la salida de Checo Pérez. Una “evolución natural”, según Christian Horner, que deja muchas dudas sobre si este movimiento no pudo haber llegado antes, cuando Checo lo pedía a gritos.

La historia de Checo Pérez y Red Bull llega a su fin

Red Bull y su “coincidencia” con la salida de Checo

Desde su llegada a Red Bull en 2021, Pérez trabajó codo a codo con Bird, pero el 2024 fue un desastre en la comunicación y puesta a punto de su monoplaza. Los errores fueron constantes, los resultados decepcionantes y, ante las constantes críticas, Red Bull siempre defendió al británico.

Sin embargo, ahora que Checo se ha marchado y Liam Lawson tomará su lugar, Bird fue removido de su puesto y sustituido por Richard Wood. ¿Por qué este cambio no se hizo antes si el equipo sabía que las cosas no funcionaban?

Christian Horner, jefe de Red Bull, asegura que el movimiento fue algo natural y que Bird ahora aportará su conocimiento desde la fábrica.

“Fue un cambio natural. Hugh ha ampliado recientemente su familia y sus conocimientos pueden aprovecharse muy bien en la fábrica, así que todos salimos ganando”, dijo Horner.

¿Un cambio justo o un movimiento tardío?

Mientras Horner justifica la decisión con razones personales, la pregunta sigue en el aire: ¿Por qué esperar hasta la salida de Checo para hacer un cambio que pudo mejorar su rendimiento?

La situación deja un sabor amargo en la afición mexicana, que ve este movimiento como una prueba más de que Red Bull nunca tuvo la intención de darle a Pérez las herramientas para competir en igualdad de condiciones.