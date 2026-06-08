¿Mal augurio para Noruega? Haaland sufre contra Marruecos

Noruega enfrentó a Marruecos en su último partido amistoso antes de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el partido acabó en un empate a un gol por bando. El marcador luce como algo inusual para un juego en el que está Erling Haaland, uno de los mejores delanteros del mundo. La cuestión fue que el ariete del Manchester City tuvo uno de sus peores partidos y solo logró un tiro a puerta que fue bloqueado.

El gigante noruego disputó 72 minutos en el estadio del Red Bull New York y tuvo dificultades para enfrentar a la zaga marroquí en un juego donde la temperatura máxima de 23° C. De acuerdo con SofaScore, Haaland tuvo una valoración de 6.5 después de tocar el balón solo cuatro veces contra Marruecos. Esta fue la menor cantidad de toques en un partido, sea para club o para su selección, desde 2019.

Una de sus interacciones con el balón fue el remate con la cabeza que acabó bloqueado al 34’ tras un centro de Julian Ryerson. Además, solo intentó dos pases y ambos fueron acertados. Ya en la parte complementaria logró controlar un pase de Andreas Schjelderup al 49’, pero el delantero estaba en posición adelantada. Su salida del campo se dio al 72’ cuando fue reemplazado por Jorgen Strand Larsen.

El ariete del Manchester City tiene más goles que juegos disputados con su selección. Hasta ahora, suma 55 anotaciones en 50 partidos disputados. La cuestión es que no ha logrado anotar desde el partido clasificatorio contra Italia de noviembre del año pasado cuando consiguió un doblete.

TE PUEDE INTERESAR:



|Captura de pantalla de transmisión.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca gracias a que transmitirá de manera gratuita 32 partidos. De ellos, uno será el Noruega contra Senegal del 22 de junio en el Estadio de New York en el que todo México podrá ver a Erling Haaland y compañía.