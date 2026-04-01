Llegó a Chivas para el Clausura 2026, vale fortuna y fue el mejor jugador de México en la fecha FIFA

Mientras que la IA predice quién será la figura de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en esta doble jornada de amistosos contra Portugal y Bélgica hubo un futbolista de la Selección Nacional que estuvo mejor que todo el resto, según las estadísticas. Se trata de una de las nuevas figuras de Chivas, que llegó para el Clausura 2026 y que vale fortuna.

Así como se habló de los jugadores más caros de cada equipo de la Liga BBVA MX, uno de los más costosos del CD Guadalajara es Brian Gutiérrez, quien llegó este año desde el Chicago Fire y que realizó el One Time Switch para representar a la Selección Nacional de México. En esta doble Fecha FIFA fue el mejor futbolista del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Brian Gutiérrez jugó 45 minutos en el empate ante Portugal|Chivas de Guadalajara

“Según nuestro modelo de rating, Brian Gutiérrez fue el jugador mejor evaluado de la selección en la fecha FIFA”, expresó el sitio Statiskicks en sus redes sociales. Asimismo, otras páginas de estadísticas como SofaScore le pusieron notas de 7.1 y de 7.0 en los amistosos contra Portugal y Bélgica, dejando en claro que tiene un gran nivel.

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Brian Gutiérrez llegó a Chivas y a México para el Clausura 2026 y la Copa Mundial de la FIFA

Chivas le pagó cerca de 5 millones de dólares a Chicago Fire para comprar el pase de Brian Gutiérrez, quien hoy día está valuado en 5.5 millones de euros (casi 114 millones de pesos mexicanos). Tras esto, se transformó en una figura para el “Rebaño Sagrado” dirigido por Gabriel Milito y también para la escuadra mexicana con el “Vasco” Aguirre.

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Los números de Brian Gutiérrez en las Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Brian Gutiérrez en las Chivas de Guadalajara:

12 partidos disputados

6 encuentros como titular

1 gol convertido

0 asistencias

1 tarjeta amarilla y 0 rojas

Brian Gutiérrez y Julián Quiñones en la Selección Mexicana|Seleccion Mexicana

Las cifras de Brian Gutiérrez en la Selección Nacional de México

Bajo la misma lógica, luego de haber realizado el One Time Switch (Cambio Único de Asociación) de Estados Unidos a México, estos son los números de Brian Gutiérrez en la Selección Nacional: