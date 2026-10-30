OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán el Puebla vs Pumas, partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este viernes 30 de octubre del 2026 se enfrentan Puebla vs Pumas, como parte del tradicional Viernes Botanero, y el encuentro contará con la mejor narración y el mejor analisis.

Nada es imposible si tenemos a nuestra afición 📢🤩 alentando en la tribuna los 90’ ¡VAMOS JUNTOS POR ESA LIGUILLA, ENFRANJADOS! 🔥👊🏻 El Cuauhtémoc está noche es Blanquiazul 🔵⚪️ #LaFranjaNosUne🎽 #MásAcciónMásDiversión 👉🏻 https://t.co/dA9oHXH0Xc https://t.co/1Ye5UOwzY7 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 30, 2026

Para el encuentro estarán Christian Martinoli, Luis García, Zague y Álvaro López Sordo, llevandote todas las emociones de un encuentro entre ambos equipos que necesitan llevarse la victoria.

Así puedes ver el Puebla vs Pumas

El Puebla vs Pumas lo vas a poder EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El encuentro será transmitido al terminar el encuentro de Juárez vs Querétaro.

Se espera que el silbatazo inicial del encuentro sea en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México.

Doble #ViernesBotanero en @AztecaSiete 🍿 En Juárez y Puebla arrancan la jornada 15 del Apertura 2026... partidos IMPERDIBLES 👀 ◾ FC Juárez vs Querétaro ◾ Puebla vs Pumas 📅 ⁣⁣⁣HOY 🕖 Desde 6:50 PM 📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network 💻 https://t.co/Tg0g9G7MzC⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📱APP TV Azteca y Azteca Deportes — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 30, 2026

AQUÍ PUEDES VER EL ENCUENTRO DE PUEBLA VS PUMAS EN VIVO Y GRATIS

Así llegan Puebla y Pumas

Al partido llegan los dos equipos con la necesidad de poder llevarse la victoria para poder seguir con posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026.

En el caso del Puebla llega en el lugar 14 de la tabla con 16 puntos conseguidos tras 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Llega con una mala racha de siete partidos sin ganar. En sus últimos cinco encuentros, cayó 4-3 ante Atlas, 1-4 ante Monterrey, empató 0-0 con Tijuana y 1-1 con León, y perdió 0-1 ante Tigres.

Llega con la necesidad urgente de llevarse los tres puntos pues en caso de perder podría quedar eliminado en esta jornada.

Por otra parte, Pumas el lugar 12 de la tabla con 17 puntos tras tener 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Llega con dos juegos sin conocer la victoria tras empatar 1-1 ante Tigres y perder 0-2 ante Santos.