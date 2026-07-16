Christian Martinoli nació en Argentina y este es el lugar específico donde vivió en su infancia

Christian Martinoli se ha convertido en una de las voces más reconocidas del futbol mexicano. Su estilo directo, las frases que utiliza durante las transmisiones y la química que mantiene con Luis García forman parte de la identidad de Azteca Deportes.

Aunque su carrera profesional está completamente relacionada con México, existe un detalle de su historia personal que todavía sorprende a algunos aficionados: el narrador nació en Argentina y pasó una parte de su niñez en el país sudamericano.

¿Dónde nació Christian Martinoli?

Christian Octavio Martinoli Curi nació el 15 de octubre de 1975 en Mar del Plata, una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El comentarista es hijo de padre argentino y madre mexicana. Sus padres se conocieron después de que Carlos Alberto Martinoli viajara a México para buscar una oportunidad como futbolista y realizara pruebas con el Deportivo Toluca durante la década de 1970.

La pareja se casó en territorio mexicano, pero posteriormente se instaló en Mar del Plata. En esa ciudad nació Christian Martinoli y transcurrieron sus primeros años de vida antes de que una situación familiar cambiara su lugar de residencia.

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¿Dónde vivió Christian Martinoli durante su infancia?

Martinoli vivió sus primeros ocho años en Mar del Plata. Sin embargo, después de la separación de sus padres, viajó a México junto con su madre, Lourdes Curi.

El lugar específico donde continuó su infancia fue Toluca, Estado de México, ciudad en la que se instaló con su familia materna y comenzó a construir el vínculo que mantiene hasta la actualidad con el futbol mexicano.

El narrador creció acompañado por sus abuelos y sus tías. Al tratarse del primer nieto de la familia Curi, recibió una atención especial durante sus primeros años en México y desarrolló una relación cercana con sus familiares.

A pesar de que continuó visitando a su padre en Argentina, Toluca se transformó en su hogar permanente desde los ocho años.

Christian Martinoli|Instagram

Su infancia en Toluca marcó su pasión por el futbol

La llegada de Martinoli al Estado de México también influyó en su elección futbolística. Durante su niñez comenzó a seguir al Deportivo Toluca y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los aficionados más identificados con los Diablos Rojos.

Su vínculo con el club fue más allá de las tribunas. Martinoli llegó a formar parte de las fuerzas básicas del Toluca y permaneció varios años dentro de la institución con la intención de avanzar hacia el futbol profesional.

Finalmente decidió abandonar ese camino porque no se sentía cómodo con la competencia interna y las exigencias necesarias para buscar un lugar en el primer equipo. Esa determinación terminó acercándolo al periodismo y a la narración deportiva.