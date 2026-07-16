¡Inspección sorpresa! El Capitán Brown Oneil pone contra las cuerdas a Martinoli y al Dr. García

¡Nadie lo vio venir! 😱 El Capitán Brown Oneil llega por sorpresa a Los Protagonistas para realizar una rigurosa inspección a Christian Martinoli y al Dr. García. ¿Pasarán la revisión o serán sorprendidos con algo inesperado? No te pierdas este divertido momento lleno de ocurrencias, humor y las reacciones de una de las duplas más queridas de TV Azteca Deportes.