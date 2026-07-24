VIDEO: revive el momento en el que Christian Martinoli se quedó sin aire al narrar emotivamente la final España - Argentina

España se coronó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a Argentina en tiempos extra por un emotivo marcador por 1 a 0. A pesar de que la final se concretó hace algunos días, la gran final de la justa mundialista no sigue dejando grandes momentos. Esta vez entró en escena Christian Martinoli, quien nos dejó con una emotiva narración de la final.

La voz de Azteca Deportes sacudió el mundo de las redes sociales luego de hacerse viral un video en el que narra el final del España vs Argentina, dejando el anuncio pasional sobre el nuevo campeón que le dejó prácticamente sin aliento

Christian Martinoli se quedó sin aire al narrar emotivamente la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La reacción de Martinoli tras acabar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El estruendo de la afición en el Estadio Nueva York se hizo notar luego de que el árbitro pitara el final del España vs Argentina. Christian Martinoli, contagiado por el ambiente mundialista, no dudó en elogiar el torneo del equipo español con los sentimientos a flor de piel.

“¡España es campeón del mundo! Lo ganó contra Argentina; dominó el partido de ida, de vuelta, por un costado, por el otro, profundidad, amplitud, pegada. Llegó a la última instancia, lo ganó con Ferrán Torres”, comentó el cronista.

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Luis García elogió el papel de España ante Argentina

Mientras tanto, Luis García, emblemática dupla de Christian Martinoli en las narraciones de Azteca Deportes, no dudó en catalogar el campeonato de España como un papel de categoría, ya que el triunfo se dio por medio de la apuesta de un juego ofensivo en donde el dominio de balón y el orden fueron sus pilares.

España logró consagrarse campeón con un gol de Ferrán Torres|@fifaworldcup

“La pelota va a dormir tranquila, hoy ganó el mejor equipo, la mejor selección, el que mejor jugó a la pelota, el que ofendió, lastimó, tuvo la pelota, fue inmensamente mejor del minuto 1 hasta el final. Hoy ganó España y ganó el mejor”, comentó Luis García.

