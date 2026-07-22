Reúnen firmas para que la final Argentina - España se repita: ¿se puede lograr?

Los resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siguen dando que hablar. En las últimas horas se ha dado a conocer una petición en la plataforma Change.org para repetir la final entre España y Argentina tras alegar que la actuación arbitral fue “polémica”.

"Pedimos a la FIFA repetir el partido con otro árbitro", se puede leer dentro de la petición que ya suma más de 62 mil firmas. Más allá del apoyo que finalmente obtenga esta petición, lo cierto es que la final no se puede repetir y el resultado es definitivo.

España y la “mala suerte” en los Mundiales desde el 2010|Mexsport

Lo que dice el reglamento de la FIFA sobre repetir el España vs Argentina

El campeón queda registrado como un resultado irrevocable si no se tienen en la mano pruebas contundentes que demuestren un grave error dentro del desarrollo del partido. Estas pueden entenderse como una falla administrativa o una infracción deliberada dentro del reglamento.

En ese sentido, la iniciativa que se gestó en línea que pide la repetición de la gran final cuenta con muy pocas posibilidades de ser escuchada dentro de la FIFA. Sobre todo cuando existen muy pocos antecedentes de encuentros que el máximo organismo del futbol ha repetido partidos oficiales a lo largo de su historia y ninguno en fases eliminatorias de una justa mundialista.

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Los partidos que la FIFA repitió a lo largo de su historia

La FIFA solo ha repetido dos partidos a lo largo de su historia a nivel de selección masculina. El primero fue en el año 2005 por la repesca para Alemania 2006, cuando Uzbekistán derrotó a Bahréin por 1 a 0. Por un error técnico del árbitro en un penal que pudo significar el 2 a 0, el partido se repitió tras los reclamos de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán. Desafortunadamente para Uzbekistán, el segundo partido terminó en un empate 1 a 1 que terminó por hacerles perder su clasificación a la justa mundialista.

El último antecedente en que la FIFA obligó a anular el resultado de un partido oficial data del 2016 cuando Senegal perdió ante Sudáfrica en las Eliminatoria por un marcador por 2 a 1. El origen de la polémica consistió en que el árbitro Joseph Odartei Lamptey marcó un penal tras una mano inexistente que terminó en el primer gol del equipo sudafricano.

El Sudáfrica vs Senegal se repitió en el 2017 con el triunfo senegalés|Lefty Shivambu

Tras un reclamo de la Federación de Senegal a la Confederación Africana (CAF) y la FIFA, se determinó la inhabilitación de por vida del árbitro. El segundo partido se logró repetir en el 2017 para terminar en una victoria 2 a 0 a favor del cuadro senegalés.

