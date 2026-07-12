¿Final sentenciado? Suiza buscará lograr lo que nunca pudo ante Argentina en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa de mayor tensión y este sábado el destino vuelve a unir a Argentina y Suiza en los cuartos de final. Más allá de la paridad que suelen ofrecer los duelos de eliminación directa, la historia respalda con contundencia al conjunto albiceleste: la Selección nunca perdió ante el seleccionado europeo en casi seis décadas de enfrentamientos. Con un saldo de cinco victorias y dos empates en siete cruces, el equipo de Lionel Scaloni buscará prolongar esta hegemonía para mantener vivo el sueño del bicampeonato en un cruce que promete ser tan exigente como estratégico.

El historial cuenta con episodios memorables que cimentaron esta superioridad. El primer registro mundialista data de Inglaterra 1966, con un triunfo argentino por 2-0. Posteriormente, la relación se forjó a través de amistosos de alto calibre, como el contundente 5-0 en Córdoba en 1980, donde figuras como Diego Maradona y Daniel Passarella dejaron su sello en la red. Ya en tiempos más cercanos, el año 2012 quedó marcado por el primer hat-trick de Lionel Messi con la casaca nacional, en un 3-1 que terminó de sellar la paternidad estadística de Argentina sobre los helvéticos.

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Sin embargo, el antecedente más emblemático se remonta a los octavos de final de Brasil 2014. Aquella tarde en San Pablo, Suiza resistió los embates albicelestes durante 117 minutos, hasta que una magistral jugada individual de Messi permitió la asistencia para el gol agónico de Ángel Di María. Aquel 1-0 no solo fue el pase a cuartos, sino una de las páginas más tensas de la historia reciente, recordando que Suiza siempre ha sido un hueso duro de roer, incluso en la derrota.

Once años después, la realidad encuentra a ambas selecciones en un escenario de máxima importancia. Mientras Suiza confía en su sólida estructura defensiva y su reciente impulso tras eliminar a Colombia por penales, Argentina defiende un invicto de siete partidos ante este rival, apostando a su jerarquía para superar un escollo que, históricamente, le ha sido favorable. El Kansas City Stadium será el escenario donde se decidirá si la historia se repite o si Suiza logra romper, por fin, el maleficio ante la Albiceleste.

Historial de Argentina vs. Suiza

Argentina 2 - 0 Suiza, Mundial 1966

Argentina 5 - 0 Suiza, Amistoso 1980

Suiza 0 - 2 Argentina, Amistoso 1984

Suiza 1 - 1 Argentina, Amistoso 1990

Suiza 1 - 1 Argentina, Amistoso 2007

Suiza 1 - 3 Argentina, Amistoso 2012

Argentina 1 - 0 Suiza, Mundial 2014