La cifra OFICIAL de cuánto cuesta el auto de lujo que le regaló Canelo Álvarez a su hija Emily Cinnamon

La Navidad pasada, Canelo Álvarez no escatimó en gastos para el regalo de su hija. El boxeador mexicano volvió a ser noticia fuera del ring al sorprender a Emily Cinnamon con un automóvil de altísima gama que rápidamente llamó la atención por su exclusividad y, sobre todo, por su impactante valor económico.

La propia Emily fue quien mostró el impresionante obsequio a través de sus redes sociales, junto a la frase "Gracias pa", y una seguidilla de emoticonos. El modelo elegido fue ni más ni menos que un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé color negro, uno de los autos más lujosos y potentes que ofrece actualmente la marca alemana.

Según información oficial de Mercedes-Benz, el modelo tiene un precio que varía de acuerdo con la versión y el equipamiento seleccionado. En términos generales, su costo se ubica entre los 3,5 y los 4,5 millones de dólares. Se trata, sin lugar a dudas, de un regalo sumamente exclusivo y reservado para pocos.

|Mercedes-Benz

TE PUEDE INTERESAR:



Los principales detalles del Mercedes que Canelo le regaló a su hija

Más allá del precio, el Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé que compró Canelo para su hija destaca por sus impresionantes prestaciones. De acuerdo con la ficha técnica oficial publicada por la automotriz, el vehículo puede desarrollar hasta 639 caballos de fuerza, con un torque que llega a los 900 Nm.

Gracias a esta configuración, el coche es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2.9 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 316 km/h, cifras propias de un modelo superdeportivo del más alto calibre.

El diseño exterior combina una estética agresiva con líneas elegantes, mientras que el interior ofrece un ambiente deportivo sin resignar confort. Materiales premium, tecnología de última generación y un amplio espacio convierten al modelo en una de las opciones más completas de su segmento.