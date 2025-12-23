Terence Crawford se retiró y Canelo Álvarez recibió este enorme regalo gracias a eso

Terence Crawford y Saúl ‘Canelo’ Álvarez protagonizaron una de las peleas más esperadas y vistas del año. Sin embargo, el estadounidense se coronó como el mejor del planeta en el peso supermediano, un resultado que tomó por sorpresa al boxeador mexicano, quien intentó buscar la revancha en 2026 , pero su deseo no se podrá hacer realidad debido al reciente retiro de ‘Bud’.

El retiro de Crawford colocó a Canelo en la cima

Con 38 años y con un impresionante récord invicto de 42-0, Terence Crawford tomó la decisión de terminar con su carrera como boxeador profesional . En este contexto, la revista especializada The Ring Magazine realizó una actualización de las clasificaciones de los pugilistas y, allí, Canelo Álvarez aparece en la cima de las 168 libras tras quedarse con el lugar que dejó vacante el atleta norteamericano.

Canelo Álvarez|Crédito: Getty Images

La noticia del retiro de Crawford tomó por sorpresa a los aficionados y al mundo del boxeo. Sin embargo, este aprovechó la increíble victoria ante Canelo, considerado su mayor triunfo en su carrera como pugilista profesional. De esta manera, el estadounidense decidió ponerle fin a su travesía como boxeador y retirarse en lo más alto.

“Me aparto de la competición no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otro tipo de batalla: la de irme cuando yo lo decido”, fue lo que expresó Crawford tras despedirse del ring de forma definitiva.

Canelo Álvarez aún tiene cuentas pendientes que saldar

A pesar del reconocimiento de la revista The Ring Magazine, esto no cambia la realidad de Canelo Álvarez, quien perdió sus cinturones recientemente. Estar en la cima del ranking es solamente un reconocimiento simbólico, pues el boxeador tapatío deberá recuperar sus cinturones arriba del ring y son tres los que quedan vacantes: AMB, FIB y OMB.

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez?

El peleador mexicano fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en la mano, por lo que aún se encuentra en recuperación. No obstante, Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, aseguró que el pugilista no peleará en el mes de mayo de 2026, ya que utilizarán este periodo para descansar. Por lo que es muy probable que Saúl Álvarez regrese al ring en septiembre del año próximo.