El duelo que PARALIZA a MILLONES en el Clásico Mundial de Béisbol ya tiene FECHA y HORA

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 todavía no arranca y ya vive su primer gran terremoto emocional. El partido México vs Estados Unidos ha desatado una auténtica locura entre los aficionados, especialmente entre los latinos que viven en Estados Unidos, al grado de que los boletos para este choque se agotaron en cuestión de minutos. No es un juego más: es orgullo, rivalidad y béisbol de alto voltaje.

El torneo se disputará del 5 al 17 de marzo de 2026, con sedes en Miami, Houston, San Juan y Tokio, pero todos los reflectores apuntan al enfrentamiento entre mexicanos y estadounidenses, programado en Houston, Texas, una ciudad con enorme presencia latina y pasión beisbolera comprobada.

Aunque se trata de un duelo de fase de grupos, la respuesta del público fue histórica. Los boletos, con precios oficiales entre 60 y 1,400 dólares, desaparecieron del sitio oficial en menos de una hora, convirtiéndose en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol en Estados Unidos en colgar el “sold out”. En la reventa, los precios ya superan los 150 dólares, reflejo del enorme interés.

¿Por qué el México vs Estados Unidos es el partido más esperado del Clásico Mundial de Béisbol?

La respuesta está en la historia reciente. México ha vencido a Estados Unidos en sus últimos tres enfrentamientos dentro del Clásico Mundial (2006, 2013 y 2023), un dato que pesa y alimenta la narrativa. Para la novena estadounidense, este duelo representa revancha; para México, la oportunidad de confirmar que ya no es sorpresa, sino potencia.

Además, el crecimiento del béisbol mexicano, combinado con la enorme comunidad mexicana en territorio estadounidense, convierte este partido en un evento cultural y deportivo que trasciende el diamante.

Houston se viste de clásico y promete un ambiente histórico

El Daikin Park de Houston será el escenario de una noche que promete emociones al límite. La ciudad texana es territorio neutral solo en el papel, ya que se espera una asistencia masiva de aficionados mexicanos y mexicoamericanos, creando un ambiente similar al de una final anticipada.

Aunque aún quedan boletos para segunda ronda, semifinales y final, este choque marca el pulso del torneo desde su arranque y será clave para definir el grupo.

Iconic 🐐



Clayton Kershaw and his trademark windup will rep the red, white and blue 🇺🇸 https://t.co/F9CmHmf4in pic.twitter.com/2mR5ypBMyd — World Baseball Classic (@WBCBaseball) January 15, 2026

Fecha, hora y sede del México vs Estados Unidos en Estados Unidos

El partido México vs Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará el lunes 9 de marzo, en el Daikin Park de Houston, Texas.

Horarios en Estados Unidos:



Pacífico: 5:00 PM

Centro: 7:00 PM

Este: 8:00 PM

Un duelo imperdible que promete hacer historia.