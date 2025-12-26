El motivo OCULTO por la que muchas estrellas NO LLEGARÁN al Clásico Mundial de Beisbol

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 promete ser una fiesta global. Estadios llenos, banderas al viento y los mejores jugadores del planeta defendiendo a su país. Sin embargo, detrás del romanticismo del torneo existe una realidad poco visible para el fanático: no todos los jugadores pueden decir “sí”, aunque quieran hacerlo con el corazón.

Para una estrella de MLB, jugar el Clásico Mundial de Beisbol no es solo una decisión deportiva. Es una negociación compleja donde intervienen médicos, ejecutivos, contratos millonarios y, sobre todo, compañías de seguros. Y muchas veces, son ellas las que tienen la última palabra.

El peso de las lesiones, los seguros y las reglas de la MLB

El Acuerdo de Negociación Colectiva entre MLB y el sindicato de jugadores permite representar a un país, pero protege a los clubes. Si un jugador pasó 60 días en la lista de lesionados, terminó la temporada lesionado o fue operado recientemente, el equipo puede bloquear su participación.

Pero incluso con el visto bueno del club, aparece el mayor obstáculo: el seguro. El World Baseball Classic Inc. contrata pólizas para cubrir salarios en caso de lesión, pero las aseguradoras pueden declarar a un jugador “inasegurable”. Historial médico delicado, cirugías recurrentes o lesiones recientes elevan el riesgo.

Así ocurrió con Clayton Kershaw en 2023. Quería lanzar por Estados Unidos, estaba saludable, pero su historial de espalda y codo fue suficiente para que ninguna aseguradora lo cubriera. Resultado: fuera del Clásico.

Cuando el riesgo se vuelve real: lecciones del pasado reciente

Los temores no son exagerados. En 2023, Edwin 'Sugar' Díaz se rompió el tendón rotuliano celebrando una victoria de Puerto Rico. Los Mets recuperaron su dinero, pero perdieron a su cerrador estrella toda la temporada. José Altuve también cayó lesionado y se perdió meses clave con Houston.

De cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026, la historia se repite. El caso de Elly De La Cruz genera preocupación: su desgarro parcial en el cuádriceps y la rehabilitación en curso han encendido alarmas entre aseguradoras. A eso se suman conflictos con ligas extranjeras, como la japonesa, que exige seguros privados extremadamente costosos para liberar jugadores.

Al final, el Clásico Mundial de Beisbol es un choque entre pasión y negocios. Los jugadores quieren representar a su país, los fanáticos sueñan con verlos juntos, pero la MLB y las aseguradoras operan bajo una lógica fría: proteger activos multimillonarios. Y en ese equilibrio frágil, muchos sueños se quedan en el dugout.