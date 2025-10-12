Cleveland Browns 0-3 Pittsburgh Steelers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Cleveland Browns se miden este domingo a los Pittsburgh Steelers en un duelo divisional de la Semana 6 de la NFL. El Acrisure Stadium será el escenario donde el quarterback novato Dillon Gabriel haga su segundo inicio profesional, lo hará frente a nada más y nada menos que Aaron Rodgers, quien tiene a los de la ciudad del acero con marca de 3-1 después del descanso.

Los Browns llegan a Pittsburgh después de una apretada derrota en Londres, mientras los locales gozaron de una semana libre y llegan con energías recargadas. Tanto Alex Highsmith como Joey Porter Jr. apuntan a volver de sus respectivas lesiones. Cleveland presume la segunda mejor defensiva de la liga y cuenta con el siempre temible Myles Garrett, que buscará capturar a Aaron Rodgers el día de hoy.

Los de Ohio no saben lo que es ganar en Pittsburgh durante la temporada regular desde la temporada 2023.