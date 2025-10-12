deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

Cleveland Browns 0-3 Pittsburgh Steelers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Cleveland Browns vuelven de Inglaterra para medirse a los Pittsburgh Steelers en la Semana 6 de la NFL; Dillon Gabriel hará su segundo inicio

aaron rodgers, steelers
Azteca Deportes
Ritual NFL
Compartir

Los Cleveland Browns se miden este domingo a los Pittsburgh Steelers en un duelo divisional de la Semana 6 de la NFL. El Acrisure Stadium será el escenario donde el quarterback novato Dillon Gabriel haga su segundo inicio profesional, lo hará frente a nada más y nada menos que Aaron Rodgers, quien tiene a los de la ciudad del acero con marca de 3-1 después del descanso.

Los Browns llegan a Pittsburgh después de una apretada derrota en Londres, mientras los locales gozaron de una semana libre y llegan con energías recargadas. Tanto Alex Highsmith como Joey Porter Jr. apuntan a volver de sus respectivas lesiones. Cleveland presume la segunda mejor defensiva de la liga y cuenta con el siempre temible Myles Garrett, que buscará capturar a Aaron Rodgers el día de hoy.

Los de Ohio no saben lo que es ganar en Pittsburgh durante la temporada regular desde la temporada 2023.

Cleveland Browns (Pertenece a NFL)
Pittsburgh Steelers
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Azteca Deportes

Autor / Redactor

Azteca Deportes

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×