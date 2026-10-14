Cleveland Guardians 1-3 Tampa Bay Rays: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 13 de octubre; juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga America

La novena de los Cleveland Guardians se enfrentan ante los Tampa Bay Rays en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde los Guardians arriban con ventaja de un juego ganado, tras el resultado del lunes en el que se impusieron en nuevo rollos por pizarra de 7-3 en un juegazo que abrió la antesala de la Serie Mundial.

Rays y Guardians llegan a esta cita determinados por un lado de ampliar la ventaja y por otro de acortar las distancias, entendiendo para Rays que irse de Tropicana Field con marca de 2-0 se convierte en un panorama complicado de superar.

Rays en el Juego 1, parecía que podrían echarse el juego a la bolsa tras ir arriba en la pizarra por marcador de 2-0, pero Guardians con severos cuadrangulares de Chase DeLauter y Bailey le dieron la vuelta y eventualmente se llevaron la victoria.

Guardians vs Rays Serie de Campeonato MLB en Tropicana de Field