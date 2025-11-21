¿Habrá lluvia en el GP Las Vegas F1? Aquí te decimos

El clima durante el GP Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 vuelve a colocarse bajo la lupa del público aficionado en Estados Unidos, especialmente ahora que la lucha por el campeonato entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen llega al rojo vivo. Y aunque se temía que las condiciones meteorológicas pudieran alterar el fin de semana, la buena noticia es clara: de acuerdo con los reportes más recientes, no habrá lluvia en el Gran Premio de Las Vegas… pero sí frío intenso durante la noche.

Las actividades del circuito urbano se desarrollarán del día 21 y hasta las primeras horas del 23 de noviembre, y la previsión meteorológica apunta a un clima totalmente estable, ideal para una carrera sin interrupciones climáticas. Sin embargo, las temperaturas podrían jugar un papel silencioso en el rendimiento de los neumáticos.

¿Cómo estará el clima en el GP de Las Vegas F1 2025?



La previsión del clima en las Las Vegas para el Gran Premio de Fórmula 1 indica que el fin de semana será seco, despejado y frío, especialmente durante las sesiones nocturnas.



Mínimas: 46°F

Máximas: 60°F

Con estas condiciones, la posibilidad de lluvia se mantiene en 0%, un alivio para pilotos e ingenieros después de semanas donde algunos Grandes Premios estuvieron condicionados por tormentas.

A diferencia de otros años, donde el frío nocturno complicó el agarre, en esta edición 2025 los equipos ya llegan mejor preparados para enfrentar una pista que tarda más en alcanzar temperatura ideal. Aun así, la ventana de rendimiento de los neumáticos podría reducirse y obligar a estrategias muy precisas.

Con un clima frío pero estable, la clave del fin de semana será cuidar la temperatura de los neumáticos y adaptarse a una pista rápida pero resbaladiza. Con Norris liderando, Piastri presionando y Verstappen recortando puntos, todo está puesto para una noche llena de adrenalina en la ciudad del pecado.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas de F1 2025

Día: Sábado 22 de noviembre

Hora: 23:00 (ET)

