Brian Rodríguez, cerca de dejar Club América y esta es la información que llega desde Brasil

Se espera que el Club América reciba una limpieza dentro de su plantilla para afrontar el Apertura 2026. Si bien es cierto que algunos jugadores terminan contrato, como es el caso de Jonathan dos Santos, otros podrían salir de Coapa mediante una venta que sea beneficiosa para ambas partes. Ese es el caso de Brian Rodríguez, quien ha sido vinculado con el futbol brasileño en las últimas horas.

El Brasileirão es un mercado que ha seguido al ‘Rayito’ desde hace tiempo. En mercados anteriores ha sido ligado con distintos equipos, pero esta vez es el Cruzeiro quien se ha metido en el medio de su carrera como profesional. De acuerdo a la información que llega desde Brasil, el conjunto de Belo Horizonte está muy interesado en su fichaje y podría ser su destino luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Brian Rodríguez|Crédito: Club América

Brian Rodríguez es pretendido por Cruzeiro

De acuerdo al medio brasileño Globo Esporte, Cruzeiro no descarta el nombre de Brian Rodríguez para el próximo mercado de fichajes. Señalan que, si bien es cierto que el interés existe, la decisión no está tomada debido a las pretensiones del América. “Se entiende que el fichaje costaría no menos de 10 millones de dólares”, se puede leer en uno de sus artículos publicados en la web.

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La misma fuente remarca que el futbolista de las Águilas ha sido de interés para el Cruzeiro desde hace un buen tiempo y que lo tienen como prioridad para reforzar su ataque. La directiva del conjunto brasileño buscará negociar el precio del uruguayo con los azulcremas, tratando de rebajar la intención inicial del América. El objetivo de Cruzeiro es tener al extremo de 25 años para los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

Brian Rodríguez|Crédito: Club América / X

El contrato de Brian Rodríguez con el América

A pesar de que su salida es un rumor que toma fuerza en cada libro de pases, el ‘Rayito’ renovó su contrato con las Águilas recientemente. Sucedió en octubre del año pasado, cuando el jugador acordó una extensión de cuatro años, es decir, está ligado al conjunto de Coapa hasta el 2029.

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Transfermarkt, Rodríguez tiene un valor de mercado actual de 6,5 millones de euros. Sin embargo, hay que resaltar que la directiva azulcrema rechazó una oferta de 8 millones de dólares por el delantero sudamericano presentada por el Al-Rayyan de Qatar meses atrás.

