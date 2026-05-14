Raúl Jiménez señala al “culpable” de la eliminación de México en Qatar 2022

Estamos a menos de 30 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque lo anterior no exime que las curiosidades respecto a Qatar 2022 sigan surgiendo en las redes sociales. Ahora, la última gran polémica deriva de Raúl Jiménez y Gerardo, el Tata Martino.

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Como sabes, por primera vez desde 1994 la Selección Mexicana no accedió a la siguiente ronda de una Copa Mundial de la FIFA luego de quedar eliminada de la fase de grupos en Qatar 2022. En ese momento el Tata Martino era el técnico del cuadro nacional, mientras que Raúl Jiménez era el segundo delantero por debajo de Henry Martín.

¿Raúl Jiménez culpó al Tata Martino del fracaso de Qatar 2022?

Fue durante una charla en el documental La Selección Está en tus Manos de Claro Sports que Raúl Jiménez aseguró que el proceso de Gerardo, el Tata Martino, comenzó de manera esperanzadora; sin embargo, este fue decayendo al grado de que pocos jugadores confiaban en él.

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“Éramos tal vez un poco como soldados, como si estuviéramos en el ejército. Este tipo de cosas creo que cambiaron un poquito. Al final fue por cosa de un gol entre que pasábamos o no. Por ahí no ganamos, por lo que pasó, que perdimos la confianza del entrenador y su cuerpo técnico”, subrayó.

Del mismo modo, el jugador del Fulham explicó que actualmente las cosas han cambiado, pues además de tener confianza plena en Javier Aguirre, siente que los jugadores de la Selección Mexicana están más unidos, lo cual permite soñar con tener una Copa Mundial de la FIFA 2026 histórica.

¿Qué récord podría alcanzar Raúl Jiménez en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En estos momentos, Raúl Jiménez es el tercer máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana con 45 tantos, por lo que si tiene una excelente participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría igualar e incluso superar las 52 dianas de Javier, el Chicharito Hernández, en el cuadro nacional.