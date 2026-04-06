Frustró los sueños del Club América y es el refuerzo que quiere André Jardine luego del Clausura 2026

El Club América dejó escapar puntos de oro frente a Santos Laguna en el último partido que jugaron en el Estadio Corona. Tras ese encuentro, el conjunto dirigido por André Jardine puso sus ojos en uno de los futbolistas que frustró los sueños de escalar en la tabla de posiciones. Se trata de uno de los jugadores que entró en la tabla de goleo tras la Jornada 13 del Clausura 2026.

El duelo contra Santos parecía el más sencillo de los que quedaban en el calendario del Club América en el Clausura 2026. Sin embargo, el empate 1-1 frustró las intenciones y parece dejar mal parado al equipo de cara a lo que viene. De todos modos, la directiva ya pensaría incluso en el próximo torneo y las Águilas tendrían a Ezequiel Bullaude como posible refuerzo.

Bullaude es la gran figura de Santos Laguna en el Clausura 2026|Santos Laguna

Todos los caminos apuntan a que América seguiría interesado en reforzar el mediocampo de cara a los próximos campeonatos y, de acuerdo a reportes del periodista Víctor Díaz, la posible incorporación para el próximo torneo tendría un apellido apuntado: Bullaude. El argentino con pasado en Boca Juniors viene progresando desde su llegada a Los Guerreros.

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El posible refuerzo del Club América aporta mucho goles en este Clausura 2026

Aunque lejos de la Hormiga González (12) o de Joao Pedro (11), Ezequiel Bullaude es el máximo goleador de Santos Laguna, con 5 tantos; y uno de los que más goles tiene en este Clausura 2026 en general. De ese modo, el mediocentro de 25 años podría ser una muy buena opción para el conjunto americanista en la próxima temporada.

América vs Santos Laguna, Jornada 13 del Clausura 2026|Liga BBVA MX

Cabe destacar que, desde su llegada a Santos Laguna, Bullaude lleva 5 goles y una asistencia en 12 partidos jugados (11 de titular). El jugador con pasado en Boca Juniors y los Xolos de Tijuana parece haber encontrado su lugar en la Liga MX gracias a los Laguneros.

Ezequiel Bullaude había sido ignorado en el Club Tijuana

Aunque hoy aporta goles y da la cara incluso en encuentros complejos como contra las Águilas de Coapa, antes Bullaude había jugado en Tijuana tras su paso por Boca Juniors de Argentina. En los Xolos jugó apenas 9 partidos, todos como suplente. Hoy hasta el América pone sus ojos en él.

