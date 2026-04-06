Llegó gratis desde Toluca y es el máximo goleador de su equipo en el Clausura 2026
El mediapunta de 26 años está brillando en este equipo de la Liga BBVA MX
La tabla de goleo de la Liga BBVA MX ha cambiado tras la Jornada 13 y aparece en la lista un ex jugador del Toluca, precisamente uno que dejaron ir gratis y que ahora es el futbolista con más goles de su equipo en este Clausura 2026. Sin dudas fue una transferencia beneficiosa para el conjunto actual, mientras que tiene los mismos tantos que Paulinho.
Mientras que un exjugador de Toluca es pretendido por Pumas UNAM, hay un futbolista con pasado en los Diablos Rojos que ahora brilla en los Xolos de Tijuana. Pues Kevin Castañeda es el futbolista con más goles (6) del conjunto fronterizo en lo que va del Clausura 2026. El mediapunta que llegó gratis hace algunos años, hoy brilla en el actual torneo.
Kevin Castañeda y su traspaso de Toluca a Xolos de Tijuana
El mediapunta de 26 años llegó hace 3 años y medio a Xolos, precisamente para el Apertura 2022 de la Liga MX. Finalmente en este Clausura 2026 su aporte goleador no deja de crecer. Su arribo a La Jauría se dio gratis, sin coste, tras quedar libre de Deportivo Toluca FC. Formado en las Fuerzas Básicas de los “Diablos Rojos”, hoy es figura en otro equipo de México.
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Los números de Kevin Castañeda en Toluca y en los Xolos de Tijuana
#
Toluca
Xolos de Tijuana
|Partidos jugados
|82
|115
|Titularidades
|43
|80
|Goles convertidos
|13
|25
|Asistencias aportadas
|3
|13
|Tarjetas amarillas
|11
|13
|Tarjetas rojas
|0
|0
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 13 del Clausura 2026
Con 6 goles, Kevin Castañeda es el máximo goleador de los Xolos en este Clausura 2026. No obstante, está lejos de la Hormiga González (Chivas), con 12 tantos; y también de Joao Pedro (Atlético San Luis), con 11 dianas. Paulinho (Toluca), Diber Cambindo (León) y el propio Castañeda (Club Tijuana) comparten el último lugar del podio.
De llegar gratis a ser de los más valiosos de Tijuana en el Clausura 2026
Aunque llegó sin coste a Club Tijuana, en la actualidad Kevin Castañeda es el segundo jugador más valioso de los Xolos (4.5 millones de euros), únicamente por detrás de Gilberto Mora (€10M).