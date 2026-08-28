Club América tiene dos opciones con Sebastián Cáceres: debe venderlo o hacer esto

El Club América atraviesa una situación importante con el Rayito Rodríguez y con Sebastián Cáceres, quienes podrían dejar a las Águilas para cumplir su objetivo de jugar en Europa. El Celta de Vigo ya habría presentado una oferta formal por el defensa uruguayo y la directiva deberá analizar si la propuesta resulta conveniente o si busca renovar su contrato, caso contrario puede sufrir.

La oferta por Sebastián Cáceres no es tan alta para el América, pero podría ser aceptada

De acuerdo con los primeros reportes, el Celta de Vigo habría puesto sobre la mesa una cantidad cercana a los 5 millones de euros por Sebastián Cáceres. La cifra puede parecer baja considerando su importancia dentro del plantel, pero existe un factor contractual que podría cambiar la postura del América.

Al defensa uruguayo todavía le queda un año de contrato con las Águilas. Por ello, si el club decide no venderlo ahora, existe el riesgo de que Cáceres pueda negociar un precontrato con cualquier equipo a partir de diciembre o enero y posteriormente marcharse como agente libre.

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La otra alternativa para el América sería intentar renovar al futbolista y mantenerlo como uno de los referentes de su defensa. Sin embargo, su deseo de cumplir el sueño europeo puede convertirse en un obstáculo para alcanzar un nuevo acuerdo. Su representante viajará a la Ciudad de México para negociar directamente con la directiva.

¿Qué dijo Sebastián Cáceres de su posible transferencia al Celta de Vigo?

Sebastián Cáceres ya reconoció que existe interés de clubes europeos. Después del partido contra Columbus Crew en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, el defensa aseguró que la posibilidad es una realidad, aunque evitó dar por hecho su salida del América. “Si se da, se da. Y si no estamos acá concentrados también”, sostuvo.

Los números de Sebastián Cáceres con el América

Sebastián Cáceres llegó al Club América en enero de 2020 procedente de Liverpool de Uruguay. Se consolidó como una pieza importante de la zaga y formó parte del plantel que conquistó el tricampeonato de Liga MX.

Hasta ahora, el defensa de 27 años registra 210 partidos, 4 goles y 2 asistencias con las Águilas, además de 5 títulos. Ahora, el América debe decidir si acepta la propuesta del Celta de Vigo o apuesta por renovar a uno de sus defensas habituales.

