Club América quiere a un extranjero que juega en la Liga BBVA MX y llegaría gratis tras el Clausura 2026

El Club América ha mostrado cierta inconsistencia a lo largo del Clausura 2026 y, después de mucho tiempo, no es uno de los claros favoritos a ganar la Liga BBVA MX este semestre. Volcados a la Concacaf Champions Cup, la directiva azulcrema ya comienza a pensar en el mercado de verano que se aproxima y tendrían como objetivo fichar a un futbolista francés que termina contrato en junio.

Diversos reportes mencionan que las Águilas tienen la intención de fichar a Sébastien Salles-Lamonge, actual futbolista y número ‘10’ de Atlético San Luis. A lo largo del Clausura 2026, el conjunto de André Jardine ha mostrado falencias en el aspecto ofensivo, siendo uno de los equipos con menor cantidad de goles anotados en la Liga BBVA MX. En este contexto, el volante ofensivo francés podría ser una solución a la falta de gol azulcrema.

Sébastien Salles-Lamonge es el objetivo del América para el próximo mercado|Getty Images

El futbolista de 30 años tiene contrato vigente con los potosinos hasta el 30 de junio de 2026, por lo que será agente libre en el próximo mercado veraniego. La intención de la directiva americanista es no realizar gastos excesivos que puedan comprometer la economía del club, por lo que la opción de Salles-Lamonge suena más que seductora para el cuerpo técnico de Jardine.

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¿Quién es Sébastien Salles-Lamonge, objetivo del América?

Nacido en Francia, juega como mediocampista ofensivo y realizó su formación como futbolista en el Stade Rennes de su país natal. Si bien es cierto que nunca logró debutar allí, jugó para el Le Havre y el SC Bastia del ascenso francés. También tuvo un breve paso por el Dépor Fabril, cantera del Deportivo de la Coruña. Desde julio de 2023 forma parte de Atlético San Luis, siendo su primera experiencia en México.

Salles-Lamonge juega en San Luis desde 2023|Atlético San Luis

Cabe destacar que Salles-Lamonge jugó en las categorías juveniles de la selección de Francia, precisamente para la Sub-18 y Sub-20. No obstante, jamás fue seleccionado para tener su debut con la Mayor. A sus 30 años de edad parece practicamente imposible que tenga una chance en Les Bleus.

De acuerdo a la plataforma especializada Transfermarkt, Salles-Lamonge tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros en la actualidad. Desde el América creen que el francés podría ser la pieza faltante para llenar esa falta de creatividad en el ataque. Sin embargo, aún no han habido negociaciones formales por parte del combinado azulcrema.

