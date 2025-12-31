Club América se une al interés por Julián Araujo: la fortuna que debería pagar

Club América sigue en busca de su primer refuerzo dentro del mercado de pases a pocos días de que comience el Clausura 2026. Recientemente, se dio a conocer que la directiva azulcrema tiene el deseo de contratar a Obed Vargas , pero otro futbolista que solía ser convocado a la Selección Mexicana entró en la carpeta de las Águilas. Se trata de Julián Araujo, lateral derecho que hoy milita en el Bournemouth de la Premier League.

Julián Araujo, una inversión millonaria para el Club América

Sumar a Araujo a la plantilla de André Jardine no será una tarea sencilla, principalmente por su gran valor de mercado. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el defensor mexicoamericano cuenta con un precio de 10 millones de euros, número que el América deberá utilizar como referencia a la hora de negociar su ficha. Sin lugar a dudas, se trataría de una inversión arriesgada por parte de la directiva , pero que podría dar frutos en un futuro.

|Instagram @julian__araujo

Sin embargo, la contratación de Araujo sería mucho más viable que otros intereses del América, precisamente porque el joven de 24 años no ocuparía plaza de jugador extranjero (NFM). Actualmente, las Águilas no cuentan con cupos disponibles, por lo que contratar jugadores mexicanos o naturalizados suena como una de las mejores opciones para encaminar las negociaciones a falta de menos de dos semanas para el inicio de la Liga BBVA MX.

La otra opción que podría contemplar el América para fichar a Araujo

Si bien es cierto que Julián Araujo tiene un alto precio en el mercado, existe la posibilidad de que el América lo fiche mediante un préstamo. El nacido en California, Estados Unidos, tiene contrato con el Bournemouth hasta el 30 de junio de 2029, por lo que la directiva azulcrema podría negociar directamente con el equipo inglés por una cesión y así abaratar los costos de su llegada.

América no es el único equipo que sueña con Julián Araujo

Reportes indican que el exjugador de LA Galaxy es seguido de cerca por el Celtic Glasgow de Escocia. En el caso de los europeos, buscarían quedarse con el mexicano mediante una cesión, por pedido de Wilfried Nancy, entrenador del conjunto escocés. Lo cierto es que Araujo busca abandonar la Premier League con la misión de sumar una mayor cantidad de minutos pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.