Club América podría animarse a fichar a un crack de la Premier League... pero costaría una millonada

El Club América quiere dar el golpe en el Clausura 2026 y va por dos refuerzos . Más allá de eso, en las últimas horas trascendió su fuerte interés por fichar a un jugador de la Premier League que no la está pasando del todo bien en Inglaterra pero que vale una verdadera millonada. No sería nada fácil para el equipo dirigido por André Jardine, pero lo intentarían.

Según trascendió por distintos reportes, las Águilas harían lo posible por intentar fichar a Julián Araujo, el lateral derecho de 24 años nacido en Estados Unidos y naturalizado mexicano. Cabe recordar que llegó al Bournemouth de la Premier League porque le pagaron 10 millones de euros al Barcelona. En tanto, América también busca a Iván Tona.

Julián Araujo podría llegar al América|Julián Araujo

Julián Araujo tiene un valor altísimo en la Premier League: difícil para América

Hay que ver cuánto dinero puede pedir el Bournemouth para el jugador con pasado en LA Galaxy y Barcelona, pero su valor de mercado es de nada menos que 10 millones de euros, según Transfermarkt. Además, el equipo de la Premier League lo fichó en agosto de 2024 y su contrato estará vigente hasta el 30 de junio de 2029. Todo eso le complica las cosas a los de Coapa.

Los números de Julián Araujo en el AFC Bournemouth de la Premier League

De acuerdo a los datos de BeSoccer, página especializada en estadísticas de los jugadores, los números de Julián Araujo en el AFC Bournemouth de la Premier League son los siguientes:



Partidos jugados: 14

Juegos en los que fue titular: 8

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 3 amarillas y una roja

Club América quiere reforzarse|Crédito: @ClubAmerica / X

Altas y bajas confirmadas de Club América

Más allá de los rumores que se han dado en este mercado de fichajes, por ahora en Club América no hay altas y se confirmó la salida de apenas un jugador. De cara al Clausura 2026, las Águilas buscan intercambiar algunos de sus No Formados en México (NFM, extranjeros) para fichar a mexicanos que sean figuras.

Altas:

No tiene

Bajas:

Javairo Dilrosun

Rumores: