América reza por el Clausura 2026 y va por dos refuerzos europeos que le darían la gloria

El Club América sigue tratando de cerrar sus primeras contrataciones de cara al Clausura 2026, aunque la rama femenil lleva unos pasos adelantados respecto al primer equipo dirigido por André Jardine. Recientemente, las Águilas anunciaron el fichaje de la brasileña Isa Haas , que fue un golpe sobre la mesa para reforzar una de las zonas que más solidez necesitaba. No obstante, la directiva prepara dos “bombazos” antes del inicio de la Liga BBVA MX.

América femenil prepara dos fichajes de renombre para afrontar el Clausura 2026

Reportes mencionan que la llegada de Haas fue apenas el 50% del plan encabezado por Luis Fuentes y Claudia Carrión. Resulta que la dirección deportiva del América ha fijado su mirada nuevamente en Europa para concretar dos contrataciones adicionales que llegarían bajo la etiqueta de auténticos “bombazos”. Cabe destacar que las Águilas sufrieron un duro golpe al perder la contratación de Cristina Ferral a manos de las Chivas .

América femenil busca dos refuerzos europeos|Crédito: @AmericaFemenil / X

Hasta la fecha, la directiva del América busca mantener en silencio el nombre de las dos jugadoras apuntadas para evitar que las negociaciones se caigan, pero lo que es cierto es que la calidad técnica de las candidatas promete elevar el nivel de la Liga BBVA MX considerablemente. A menos de 10 días para que inicie el Clausura 2026, las Águilas se han puesto manos a la obra y buscarán armar un equipo competitivo.

América femenil tiene la vía libre para contratar jugadoras de calidad

El conjunto azulcrema tiene el camino allanado para cerrar nuevas contrataciones provenientes del exterior. Esto se debe a las recientes bajas de Annie Karich, Jordan Brewster y la lesión de larga duración de Bruna Vilamala. De esta manera, América liberó tres plazas de jugadoras extranjeras que podrá utilizar a lo largo del mercado de pases para seguir aumentando el nivel de su equipo femenil.

Isa Haas, el nuevo refuerzo del Club América femenil

La defensora brasileña de 24 años de edad se convirtió en uno de los principales fichajes de la Liga BBVA MX femenil. Así fue presentada por el América: “Isa Haas, nuestra nueva Águila de cara al Clausura 2026”. Algunas de sus cualidades más destacadas son su liderazgo dentro del terreno de juego y su habilidad con el pie diestro.