Club América tiene un jugador que genera gastos fantasma y le urge sacarlo de Coapa

El Club América cuenta con la plantilla más valorada del futbol mexicano, superando la barrera de los 100 millones de euros. Sin embargo, detrás de esta increíble cifra hay una realidad que no es para nada positiva para las Águilas. Resulta que el club tiene millones de dólares invertidos en jugadores que no aportan minutos dentro del terreno de juego y, uno de ellos, se ha convertido en un “gasto fantasma” para la institución.

Javairô Dilrosun es un gran problema financiero para el Club América

Javairô Dilrosun, extremo de 27 años, ni siquiera fue inscrito para disputar el Apertura 2025 con las Águilas, siendo un completo desperdicio económico. El futbolista oriundo de Países Bajos, cuenta con un valor de mercado de 1,5 millones de euros, además de tener un salario alto dentro de la plantilla azulcrema . Esto se traduce en gastos constantes para el América por un jugador que no aporta prácticamente nada desde lo futbolístico al primer equipo.

Javairo Dilrosun es un gasto fantasma para el Club América

Como si fuese poco, el canterano del Manchester City ocupa un cupo de jugador extranjero (NFM), por lo que podría ser un problema para el América a la hora de gestionar su equipo durante el mercado de pases. Por esta razón, la directiva está tratando de buscarle acomodo a Dilrosun, quien difícilmente regrese a tener minutos con la playera americanista bajo las órdenes de André Jardine.

TE PUEDE INTERESAR:



Dilrosun fue una inversión fallida por parte del América

Según reportes, el América habría pagado cerca de 500 mil dólares solamente en su salario durante los seis meses que el jugador estuvo ausente en el primer equipo. Si bien es cierto que puede parecer un monto no muy extravagante, es un dinero que el club podría aprovechar para concretar nuevos fichajes o negociar nuevos contratos.

Cabe recordar que la directiva de las Águilas desembolsaron alrededor de 5 millones de dólares para comprar su ficha, la cual pertenecía al Feyenoord, una cifra que hoy parece prácticamente imposible de recuperar.

Durante los últimos mercados, los altos mandos del América han intentado ofrecer a Dilrosun a clubes de la MLS, como así también a equipos de la Liga BBVA MX. No obstante, el alto salario del jugador sería el principal impedimento por el cual otros equipos no aceptan su llegada.