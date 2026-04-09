DT de Nashville se rindió ante este jugador de Club América, pero está borrado en la selección de su país

El Club América aún sigue en pie en la Concacaf Champions League. Viene de empatar sin goles ante Nashville SC en Estados Unidos y ahora deberá definir su pase a la siguiente ronda en el Estadio Banorte. B.J Callaghan, director técnico del conjunto estadounidense, elogió la calidad de la plantilla del combinado azulcrema, pero se detuvo unos minutos para destacar a un futbolista que no es tenido en cuenta en su Selección Nacional.

A pesar de que el juego entre América y Nashville no tuvo muchas luces, Callaghan destacó el rendimiento de Alejandro Zendejas, extremo que a pesar de haber nacido en tierras mexicanas, cuenta con la nacionalidad estadounidense. Para el entrenador, su crecimiento ha sido importante en los últimos años y compartió su satisfacción al ver cómo mejoró su rendimiento durante su paso por el Nido de Coapa.

“Es un gran chico, un jugador de equipo. Siguiendo su carrera, puedes notar que ha crecido muchísimo. Antes jugaba como extremo por izquierda y era letal en el uno contra uno, pero ahora lo ves jugando en todo el campo: puede jugar como 10, como extremo, pero al mismo tiempo defender y asume responsabilidades en el América”, expresó el técnico de Nashville en conferencia de prensa.

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Cabe destacar que Callaghan conoce a Zendejas por haberle dado la oportunidad de jugar la Copa Oro 2023 con la Selección de Estados Unidos. Por esta razón, el entrenador sostuvo que “ha crecido en todas las facetas del juego” y no tiene dudas de que pueda competir por un lugar en el equipo nacional de EE. UU. de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Zendejas es borrado de Estados Unidos

A pesar de su calidad y de ser titular en el América, Zendejas no fue tomado en cuenta por el entrenador Mauricio Pochettino para la fecha FIFA pasada donde Estados Unidos se enfrentó a Bélgica y Portugal. A estas alturas, parece poco probable que el extremo esté presente en la Copa del Mundo, aunque hará todo lo posible hasta último momento para conseguirlo.

El 2026 de Zendejas en números