Club América libera plaza NFM tras dejar ir a la joya que todos quieren

Club América tendría una baja para el Apertura 2026 y así liberar una plaza de No Formado en México (NFM) tras dejar ir a la joya que todos quieren, entre ellos un equipo que se estrenará en la Liga BBVA MX y el que también busca hacerse de los servicios de un futbolista clave de Cruz Azul.

Thiago Espinosa es el jugador del conjunto azulcrema que saldrá en verano rumbo al Atlante, pues así lo informó el periodista César Luis Merlo. El pacto entre ambos equipos sería a préstamo por un año, aunque de momento se desconoce si habrá opción de compra si el lateral izquierdo cumple con los objetivos planteados. Conoce al nuevo portero del Club América que participará en un torneo internacional.

El uruguayo tiene un pie fuera del conjunto azulcrema, pese a que apenas suma un torneo en México.|@thiago_814

Espinosa arribó al futbol mexicano a principios de este año y el objetivo de las Águilas es ejecutar la opción de compra que puso Racing de Montevideo, equipo que es dueño de la carta del jugador de 21 años. Debido a lo anterior, América desembolsaría 2 millones de dólares; es decir, 34.3 millones de pesos.

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Los números de Thiago Espinosa con el Club América

El uruguayo sumó su primer torneo con el Club América, aunque no tuvo el rendimiento esperado, en gran medida porque Cristian Borja es amo y dueño de la lateral izquierda. No obstante, el futbolista de 21 años es un buen prospecto para el futuro.

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el ex de Racing solo disputó 6 partidos en la Liga BBVA MX y en la Concachampions. Lo más destacable del lateral izquierdo fue una tarjeta amarilla que recibió en el Clausura 2026.

Por el momento, el movimiento aún no es oficial, aunque no suena descabellado el pase de Thiago al Atlante u otro equipo, posiblemente para que el jugador tome ritmo y se curta en la Primera División del futbol mexicano, para en un futuro regresar a las Águilas.