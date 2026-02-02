INSÓLITO: se marchó de Club América hace mucho tiempo y recién ahora dio un mensaje de despedida

El mercado invernal ha sido una pesadilla para el América. Durante este período, el club recibió dos bajas muy dolorosas como lo son las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo , sin embargo, no fueron las únicas. Un futbolista que abandonó Coapa hace unas semanas es Javairo Dilrosun, futbolista de Países Bajos que rescindió su contrato con la institución. Para sorpresa de muchos, su mensaje de despedida llegó hace unas horas.

Fue el día 13 de enero cuando el América hizo oficial la baja definitiva de Dilrosun , luego que el delantero no fuera registrado para disputar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. La institución decidió terminar el vínculo con el jugador de forma anticipada, ya que su contrato expiraba en diciembre de 2026. Ahora, aproximadamente 20 días después de su salida oficial, el jugador se hizo presente en redes sociales.

Javairo Dilrosun realizó su mensaje de despedida del América|Crédito: Instagram / @javairo_dilrosun

El mensaje de despedida de Javairo Dilrosun

En su cuenta de Instagram, el futbolista europeo dejó un mensaje al americanismo: “Quiero agradecer al club, a la afición y a todas las personas que llevan a este club en el corazón por el tiempo que pasé aquí. Viví momentos muy especiales y ahora entiendo por qué es el club más grande. Les deseo mucho éxito y felicidad en el futuro!”.

El paso de Javairo Dilrosun por el América

A pesar de haber llegado con mucha expectativa, el pasar de Dilrosun por el América no fue bueno. Jugó dos años en la institución, pero en ningún momento se pudo ganar un lugar dentro del equipo titular. En total, disputó 52 partidos con la camiseta de las Águilas y solamente pudo marcar 3 goles, aunque repartió 8 asistencias.

En su momento, la directiva había invertido alrededor de 5 millones de dólares para ejercer la compra de su ficha proveniente desde el Feyenoord de Países Bajos. Dicho dinero significó solamente pérdidas para el América, ya que ahora se encuentra como agente libre luego de haberle puesto fin a su contrato profesional con el combinado azulcrema.

Dilrosun le puso fin a su paso por el América y ahora está abierto a recibir propuestas por nuevas oportunidades. Mientras tanto, las Águilas seguirán enfocados en fortalecer un equipo que quedó debilitado con las recientes salidas de Saint-Maximin y Fidalgo, con la misión de seguir compitiendo por el título de la Liga BBVA MX.

