En Club América nadie lo quería, pero hoy podría ser campeón de la Liga BBVA MX

Así como Club América perdió un récord a manos de Tigres, también dejó escapar a un crack a otro equipo de la Liga BBVA MX, que podría ser campeón en la Gran Final. Pues un futbolista que apenas jugó 7 partidos con la playera azulcrema ahora puede consagrarse en el Clausura 2026 gracias a Pumas UNAM.

Mientras hay polémica por el arbitraje de la final entre Pumas y Cruz Azul, muchos aficionados de las Águilas deben estar lamentando haber dejado salir a Alan Medina, jugador que pasó por América con más pena que gloria y que ahora está a solo 180 minutos de ganar un título con el Club Universidad Nacional.

Los números de en Club América

Tras haber pasado por las Fuerzas Básicas del Toluca, el conjunto de Coapa lo incorporó y jugó por un tiempo en la plantilla de juveniles, siendo descartado por el primer equipo con muy pocos minutos en cancha. De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, estos son los números de Alan Medina en Club América:

7 partidos jugados

0 titularidades

0 goles convertidos

0 asistencias

TE PUEDE INTERESAR:



América cedió 3 veces a préstamo al extremo que hoy tiene 28 años. Pasó por Necaxa, Juárez y Mazatlán hasta que salió definitivamente de Coapa hacia los Gallos Blancos del Querétaro. Hoy está prestado en Pumas (que hará uso de la opción de compra) y está a tan solo dos partidos de gritar “campeón”.

La dura actualidad de Alan Medina en Pumas UNAM

Aunque puede ser campeón, las cosas son difíciles para el extremo en el conjunto universitario. Pues Alan Medina sufrió la fractura de su tobillo en el partido ante Juárez por la fase regular del Clausura 2026. Desde entonces no pudo volver a jugar, perdiéndose las últimas jornadas y la Liguilla.

De todas maneras, los compañeros de Medina sueñan con lograr el campeonato para darle la alegría a Pumas (que no es campeón hace 15 años), a ellos mismos y al propio Medina, a quien tienen mucha estima por ser uno de los habituales titulares en el esquema de Efraín Juárez. De rechazado por América a posible campeón desde la enfermería de la UNAM.