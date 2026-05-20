Tigres UANL supera a Club América en un récord que todos los equipos quisieran

Tigres de la UANL se prepara para la final con Toluca y, en ese contexto, ya superó al resto de los equipos de México como el equipo que más finales disputó en el Siglo XXI, por encima del Club América, el Toluca, el Pachuca y los Rayados de Monterrey.

Desde el 2001 a lo que va del 2026, la U ha llegado a un total de 30 finales (15 ganadas, 15 perdidas y una pendiente), contando Liga BBVA MX, torneos de México, copas internacionales y hasta campeonatos de la Conmebol. Mientras tanto, las Águilas tienen 29 partidos definitorios, los Diablos Rojos 21, La Pandilla 20 y los Tuzos 26. Tigres buscará la gloria ante Toluca.

Todas las finales de Liga MX que jugó Tigres de la UANL en el Siglo XXI

El protagonismo de Tigres en la Primera División de México sumó un total de 12 series por el título liguero. Estas finales han sido:

Invierno 2001: Subcampeón ante Pachuca (Global 1-3).

Apertura 2003: Subcampeón ante Pachuca (Global 2-3).

Apertura 2011: Campeón ante Santos Laguna (Global 3-1).

Apertura 2014: Subcampeón ante América (Global 1-3).

Apertura 2015: Campeón ante Pumas UNAM (Global 4-4, 4-2 en penales).

Apertura 2016: Campeón ante América (Global 2-2, 3-0 en penales).

Clausura 2017: Subcampeón ante Chivas (Global 3-4).

Apertura 2017: Campeón ante Monterrey (Global 3-2).

Clausura 2019: Campeón ante León (Global 1-0).

Clausura 2023: Campeón ante Chivas (Global 3-2 en tiempo extra).

Apertura 2023: Subcampeón ante América (Global 1-4 en tiempo extra).

Apertura 2025: Subcampeón ante Toluca (Global 2-2, 8-9 en penales).

TE PUEDE INTERESAR:



Finales de Tigres en torneos de Campeón de Campeones y Copas Nacionales

La regularidad en el entorno local llevó al conjunto de la UANL a disputar múltiples coronas domésticas de definición directa. Estas han sido:

Interliga 2006: Campeón ante Monterrey (2-1 en tiempo extra).

Copa MX Clausura 2014: Campeón ante Alebrijes de Oaxaca (3-0).

Supercopa MX 2013-14: Subcampeón ante Monarcas Morelia (4-5 en penales).

Campeón de Campeones 2015-16: Campeón ante Pachuca (1-0).

Campeón de Campeones 2016-17: Campeón ante Chivas (1-0).

Campeón de Campeones 2017-18: Campeón ante Santos Laguna (4-0).

Campeón de Campeones 2018-19: Subcampeón ante América (0-0, 5-6 en penales).

Campeón de Campeones 2022-23: Campeón ante Pachuca (2-1).

Supercopa de la Liga MX 2024: Subcampeón ante América (1-2).

tigres concacaf

Las finales de Tigres en la Concacaf Liga de Campeones (Concachampions)

El torneo continental de la Concacaf tendrá una nueva final en este 2026 frente a Toluca. Estas han sido:

Edición 2015-16: Subcampeón ante América (Global 1-4).

Edición 2016-17: Subcampeón ante Pachuca (Global 1-2).

Edición 2019: Subcampeón ante Monterrey (Global 1-2).

Edición 2020: Campeón ante Los Angeles FC (2-1).

Edición 2026: Se enfrentará a Toluca en su final Nº 31.

Finales de Tigres en torneos internacionales, FIFA y Conmebol

Tigres se midió ante potencias de Sudamérica, la MLS y el campeón de Europa en turno. Las finales han sido: