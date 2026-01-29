Nuevo director deportivo de Club América sería alguien de casa: este es el nombre que suena

América se encuentra atravesando una crisis deportiva en este comienzo de Clausura 2026 y no suma ninguna victoria en las primeras tres jornadas del torneo. El pésimo rendimiento del equipo derivó en salidas inesperadas, como el caso de Diego Ramírez, quien dejó su cargo como director del equipo tras haber estado errático en ciertos fichajes que le han costado millones a las Águilas. Ahora, su reemplazo sería un hombre de la casa.

Distintos reportes afirman que Antonio Ibrahim, director de scouting del América, será el encargado de ocupar el puesto que dejó vacante Ramírez y ser el nuevo director deportivo del club azulcrema. Además, señalan que el hombre estará a cargo de las decisiones deportivas de la institución hasta el verano de este mismo 2026, es decir, hasta la finalización del Clausura.

Antonio Ibrahim sería el nuevo director deportivo del América y trabajaría junto a Jardine|Crédito: Club América / X

¿Quién es Antonio Ibrahim, el posible nuevo director deportivo del América?

Ibrahim es una persona que conoce muy bien al América desde adentro, ya que forma parte de la institución desde hace más de 10 años y ejerció el trabajo de formar parte del áerea de scouting. Desde ese entonces, Antonio ha estado de cerca en algunas de las contrataciones más importantes que han realizado las Águilas durante este último tiempo.

Por ejemplo, Ibrahim se encargó de acercar el nombre de Allan Saint-Maximin al club azulcrema, siendo el caso más reciente. Sin embargo, también fue protagonista en la llegada de Javairo Dilrosun, futbolista que fue de más a menos dentro del América. Lo cierto es que Antonio ha fijado su talento de scouting en Europa, un detalle no menor de cara al futuro.

Pero eso no es todo, ya que además de su labor como caza talentos del América, también se le otorgó la misión de buscar jugadoras para el equipo femenil, el cual tuvo una buena cantidad de contrataciones desde el futbol europeo en los últimos meses. Ahora, Ibrahim tendrá la tarea de trabajar junto a André Jardine para encontrar las falencias del equipo y proponer nombres tanto de salidas como de nuevos fichajes.

Ibrahim podría no continuar con el cargo más allá de junio de 2026

América aún no ha hecho oficial el nuevo cargo de Ibrahim y, posiblemente, no ejerza ningún anuncio al respecto. Distintas fuentes remarcan que la intención del club es contratar a un nuevo director deportivo y que Antonio regrese a sus labores una vez finalizado el Clausura 2026. Se habla de un posible exfutbolista de las Águilas como reemplazo de Ramírez, pero nada concreto hasta el momento.

