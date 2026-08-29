CONFIRMADO: Cruz Azul sorprende y ficha nuevo refuerzo tras su triunfo ante Necaxa

Cruz Azul volvió a la senda del triunfo tras ganarle 3-1 a Necaxa en condición de visitante. El cuadro dirigido por Joel Huiqui no ganaba en la Liga BBVA MX desde la jornada 3, cuando perdió en casa contra Atlante. Pero lo que llamó la atención y que sorprendió a todos fue que el conjunto de la Noria fichó a un nuevo refuerzo en pleno Apertura 2026.

Ricardo Rodríguez es el nuevo jugador de la Máquina. El portero llega al equipo celeste como agente libre tras la desaparición del Mazatlán FC. El guardameta ya sonaba para el club desde hace meses, cuando se rumoreó que Andrés Gudiño podría ir a Tigres.

Ricardo Rodríguez es el nuevo jugador de la Máquina. El portero llega al equipo celeste como agente libre tras la desaparición del Mazatlán FC.|Captura de pantalla

El arquero de 25 años ya fue registrado por Cruz Azul ante la Liga BBVA MX. El exjugador de Mazatlán portará el jersery con el dorsal #13 y se une a grandes guardametas, como lo son Andrés Gudiño, Kevin Mier y Emmanuel Ochoa.

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El posible destino del nuevo refuerzo de Cruz Azul

Rodríguez llega como tercer arquero de la Máquina, ya que Emmanuel Ochoa tiene participación con Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión MX. Es por ello que podría tener minutos en la categoría Sub-21 y alternar el segundo puesto de guardameta con Gudiño, ya que el titular de Huiqui es Mier.

La trayectoria del nuevo refuerzo de Cruz Azul

Ricardo es oriundo de Valle de Santiago. Inició su carrera en las Fuerzas Básicas del Morelia, por lo que se unió a Mazatlán cuando la franquicia se mudó a Sinaloa. El joven guardameta fue prestado en 2 ocasiones a la Liga de Expansión MX con los Cimarrones de Sonora y los Coyotes de Tlaxcala.

La gran oportunidad de Rodríguez llegó en el último año de los Cañoneros en el futbol mexicano tras las salidas de Hugo González y Daniel Gutiérrez. De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el arquero disputó 17 partidos con Mazatlán, en los cuales concedió 37 goles y paró 2 penales.