Martín Demichelis podría quitarle a Matías Almeyda un titular de Rayados para llevarlo a Europa

Martín Demichelis dejó Rayados hace poco más de un año, pero vuelve a estar en el radar regiomontano. El argentino duró apenas un año en el cargo, habiendo sido víctima de la necesidad de Monterrey de encontrar resultados en el acto. Hoy se encuentra dirigiendo en Alemania, precisamente al Red Bull Leipzig de la Bundesliga. Sin embargo, fuentes indican que el técnico se habría fijado en un jugador titular de Matías Almeyda.

El exChivas tomó el cargo de entrenador tras el interinato de Nicolás Sánchez. De a poco, Rayados empieza a encontrar regularidad bajo las órdenes de Almeyda, pero Demichelis podría desarmar el equipo quitándole una pieza fundamental. Diversos reportes señalan que el entrenador argentino habría puesto el ojo sobre Gerardo Arteaga, a quien dirigió durante su etapa en Sultana del Norte.

¿Gerardo Arteaga a Alemania?

Fuentes señalan que Demichelis estaría analizando la posibilidad de fichar a Gerardo Arteaga en este mercado de fichajes. El timonel argentino conoce muy bien al lateral izquierdo gracias a haber compartido con él durante su etapa en Rayados, donde fue titular en gran parte de su ciclo.

|Instagram @gerardoarteaga7

Actualmente, Demichelis utiliza al alemán David Raum como titular en el lateral izquierdo del RB Leipzig. Sin embargo, desde territorio alemán señalan que el técnico no está conforme con Max Finkgrafe, su relevo como suplente. En este contexto, el club habría salido en busca de un nuevo lateral izquierdo y el futbolista mexicano aparece entre la lista de opciones.

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Cabe destacar que RB Leipzig tendrá un calendario muy apretado, por lo que necesitará más de una opción de calidad en cada puesto de su plantilla. Los alemanes disputarán la UEFA Champions League esta temporada, además de la Copa de Alemania y la propia Bundesliga.

¿Cuánto cuesta Gerardo Arteaga en el mercado?

Si bien es cierto que la cláusula de salida de Arteaga no es pública, plataformas especializadas como Transfermarkt sitúan al precio del futbolista en unos 2 millones de euros aproximadamente. Aún tiene contrato vigente con Monterrey por 18 meses, por lo que RB Leipzig deberá negociar obligatoriamente con la directiva de la ‘Pandilla’ para concretar su fichaje.

|Instagram @gerardoarteaga7

No obstante, no será una tarea sencilla. Arteaga resulta ser una pieza fundamental en el esquema de Matías Almeyda. Hasta la fecha, disputó los 5 partidos de Rayados en el Apertura 2026 y fue titular en 4 de ellos. Será difícil que Monterrey le de salida, aunque el posible deseo del futbolista de jugar en Europa podría inclinar la balanza hacia el lado de Demichelis y su RB Leipzig.