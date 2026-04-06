Pudo salir a Europa, eligió quedarse en Club América por amor y casi no juega en el Clausura 2026

Mientras que el Club América tiene un final de Clausura 2026 con un calendario muy difícil, mucho se está hablando también del futbolista que pudo salir a Europa, pero eligió quedarse por amor y ahora casi no juega en este campeonato de la Liga BBVA MX. Es uno de los históricos de las Águilas, pero aún así no es titular en el equipo de André Jardine.

Resulta que, a pesar de que Henry Martin tiene un gran sueldo en América, no juega en el Clausura 2026 por distintas lesiones que no le han permitido tener continuidad. Este año no convirtió ningún gol y apenas aportó una asistencia en sus 6 encuentros disputados (3 como titular, ninguno completo). ¿Le habría ido mejor en Europa? El propio Hugo Sánchez habló de eso.

Henry Martin pudo dejar al Club América para jugar en Europa

Resulta que antes de finalizar el Clausura 2024 de la Liga MX, previo a la renovación de contrato del delantero con América, el propio Hugo Sánchez tuvo una conversación con Henry Martin para un posible salto al futbol europeo. “Yo a Henry le he sugerido que se fuera a Europa”, contó el ídolo mexicano en diálogo con ESPN.

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Además, aunque muchos consideran que se quedó por amor al América, el propio Sánchez opinó que, si no se fue a Europa, debe ser porque consideró que su físico no estaba bien como para dar el salto al Viejo Continente.

La nueva lesión de Henry Martín y su fecha de regreso|Crédito: Getty Images

Lo cierto es que en la actualidad Henry Martin se está recuperando de una lesión y, aunque no llegó a jugar en el empate 1-1 con Santos Laguna, podría regresar a jugar en el próximo partido.

Los números de Henry Martin en Club América

De acuerdo a los números de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estas son las cifras de Henry Martin jugando en Club América: