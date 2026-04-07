Mal y de malas: Club América podría quedar fuera de la Liguilla por posible sanción de la Liga BBVA MX

Sin duda, el Clausura 2026 no ha sido el mejor torneo para el Club América, pues ya nada queda de aquel equipo que llegó a 4 finales consecutivas y conquistó un tricampeonato. En esta temporada pelea por meterse en la Liguilla luego de empatar a un gol con Santos, pero podría quedar fuera por una posible sanción de la Liga BBVA MX.

A falta de 4 jornadas para que concluya el Clausura 2026, el conjunto azulcrema no cumple con la regla de menores, que tiene como objetivo darle la oportunidad a jóvenes y, al final del torneo, reunir 1,170 minutos, los cuales las Águilas aún no reúnen, lo que le podría costar perder 3 puntos al final del torneo o recibir una fuerte sanción económica, como la que recibió Efraín Juárez luego de su polémico festejo.

El conjunto de Coapa no cumple con la regla de menores a falta de 4 jornadas de que termine el torneo.|Club América

Tras la jornada 13, el equipo de Coapa solo reúne 1,006 minutos; es decir, le falta 164 para cumplir con la regla de menores y así evitar perder puntos al final del torneo, que podrían ser vitales en su lucha por meterse a la Liguilla, pues de momento se ubica en la sexta posición con 18 unidades.

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Los jugadores del Club América que le podrían ayudar a evitar la sanción

La regla de menores es precisa: los equipos deberán darle minutos a futbolistas que no rebasen los 23 años y el Club América tiene algunos propuestos que le pueden ayudar a evitar recibir la sanción de la Liga BBVA MX.