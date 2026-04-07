Mal y de malas: Club América podría quedar fuera de la Liguilla por posible sanción de la Liga BBVA MX
El conjunto de Coapa podría perder puntos al concluir el Clausura 2026 por no cumplir con una regla de oro en el futbol mexicano
Sin duda, el Clausura 2026 no ha sido el mejor torneo para el Club América, pues ya nada queda de aquel equipo que llegó a 4 finales consecutivas y conquistó un tricampeonato. En esta temporada pelea por meterse en la Liguilla luego de empatar a un gol con Santos, pero podría quedar fuera por una posible sanción de la Liga BBVA MX.
A falta de 4 jornadas para que concluya el Clausura 2026, el conjunto azulcrema no cumple con la regla de menores, que tiene como objetivo darle la oportunidad a jóvenes y, al final del torneo, reunir 1,170 minutos, los cuales las Águilas aún no reúnen, lo que le podría costar perder 3 puntos al final del torneo o recibir una fuerte sanción económica, como la que recibió Efraín Juárez luego de su polémico festejo.
Tras la jornada 13, el equipo de Coapa solo reúne 1,006 minutos; es decir, le falta 164 para cumplir con la regla de menores y así evitar perder puntos al final del torneo, que podrían ser vitales en su lucha por meterse a la Liguilla, pues de momento se ubica en la sexta posición con 18 unidades.
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Los jugadores del Club América que le podrían ayudar a evitar la sanción
La regla de menores es precisa: los equipos deberán darle minutos a futbolistas que no rebasen los 23 años y el Club América tiene algunos propuestos que le pueden ayudar a evitar recibir la sanción de la Liga BBVA MX.
- Isaías Violante: El canterano de Toluca tiene 22 años y es el jugador con más minutos en el América. Se desempeña como extremo y con 2 partidos consecutivos puede dar con los minutos.
- Ralph Orquín: El caso del lateral es complicado, ya que fue borrado por completo del equipo por negarse a renovar contrato.
- Dagoberto Espinoza: El lateral tiene 21 años y su carrera venía en ascenso, pero una lesión lo marginó. Se espera que regrese a las canchas el próximo torneo.
- Patricio Salas: El delantero se ha ganado minutos en este Clausura 2026 debido a las bajas de Víctor Dávila y Henry Martín por lesión, así como por el traspaso de Rodrigo Aguirre a Tigres.