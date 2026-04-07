André Jardine explica la verdadera razón por la que apuesta todo a la Concachampions con Club América

El Club América se prepara para una cita crucial este 7 de abril a las 18:00 (tiempo de la CDMX). Las Águilas visitan al Nashville SC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, un torneo que se ha vuelto la obsesión en Coapa. Más allá de la vitrina regional, André Jardine ha revelado la verdadera razón por la que apuesta todo a esta competencia.

Mientras que Jardine podría perder a un jugador que pidió antes de lo esperado, el DT sueña con ganar la Concachampions para asegurar el boleto directo al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental 2026. Tras quedarse en la orilla de participar en el Mundial de 2025 —donde perdió el duelo de desempate ante LAFC por el cupo que liberó el Club León—, quiere la revancha.

Crédito: Mexsport

Esto dijo André Jardine antes del partido entre Nashville y Club América

El técnico brasileño tiene claro que esta es la revancha que el americanismo exige. “Es un sueño; todo empieza con un sueño. Soñamos con ir a un Mundial de Clubes. Por momentos conseguimos amistosos contra los mejores del mundo y hace años que competimos en un nivel alto. Tengo la sensación de que se nos escapó conmigo”, expresó Jardine en conferencia de prensa.

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Para el técnico, este enfrentamiento no es un trámite de cuartos de final, sino una prueba de fuego de alto calibre: “Es un partido que podría ser una final, un cruce adelantado. Quien lo mire verá un gran juego. Será un duelo entre grandes equipos”. Además, agregó: “Los jugadores están muy conscientes del sueño de todos”.

Además, en la previa del choque en Geodis Park, elogió al rival. “La certeza de que estamos enfrentando a un gran adversario basta con ver su tabla. Que sepan que estamos conscientes. Identificamos la jerarquía del rival; espero que América esté a la altura”, comentó Jardine.

Jardine tiene razón en América: Los beneficios que brinda ganar la Concachampions

Ganar la Concacaf Champions Cup otorga una estrella más al escudo y abre las puertas a la élite financiera y deportiva. El campeón de esta edición se garantiza un lugar en el nuevo formato del Mundial de Clubes de la FIFA 2029 (que da mucho dinero), además de la oportunidad de disputar la Copa Intercontinental.

En este último certamen, el América podría pelear por trofeos oficiales como el Derbi de las Américas (contra el campeón de la Libertadores) y la Copa Challenger. Jardine tiene razón, la Concachampions tiene mucho valor.

