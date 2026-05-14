Club América todavía podría ganar estos 5 títulos antes del parón por la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras se habla de las 2 bajas de peso que tendría el Club América, también hace ruido la eliminación ante Pumas UNAM en cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, Coapa mantiene el paso firme en otras categorías. Antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la institución podría sumar 5 trofeos más a sus vitrinas.

Una por una: las categorías de Club América que buscan el título

1- Club América Sub-21

Las Águilas enfrentan el Clásico Nacional en la Final de la categoría. El panorama es complejo porque América perdió 4-1 con Chivas en el partido de ida disputado en Guadalajara. Miguel Carreón anotó el único tanto azulcrema en ese encuentro. La vuelta será el 17 de mayo en las instalaciones de Coapa, donde necesitan una remontada histórica.

2- Club América Femenil

El equipo estelar de las Águilas disputa la Gran Final del Clausura 2026 contra Rayadas. La ida se juega este jueves 14 de mayo en el Estadio BBVA a las 21:10 horas. El duelo definitivo será el domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Monterrey lleva más títulos a nivel histórico que América, pero las azulcremas quieren dar el golpe sobre la mesa y llevarse el trofeo.

Aylin Avilez celebrates her goal 1-7 of America during the Semifinals first leg match between Toluca vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on May 07, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

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3- Club América Sub-17

Este representativo mantiene un paso sólido en la fase final del torneo. Actualmente compiten en los Cuartos de Final contra Chivas. La ida fue 0-1 para el Guadalajara en las instalaciones de Coapa.

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4- Club América Sub-15

La categoría más joven de las fuerzas básicas varoniles sigue con vida en la Liguilla. Los Cuartos de Final tienen la Ida este jueves 14 de mayo en El Barrial y la vuelta el domingo 17 en Coapa.

5- Club América Femenil Sub-19

El conjunto juvenil femenino ya dio un paso importante al superar los Cuartos de Final. Eliminaron a Tigres UANL en una serie dramática que se decidió en tanda de penales con un marcador de 4-1. Con este resultado, las Águilas avanzan a las Semifinales. Mantienen viva la esperanza de un doblete histórico para el futbol femenil.

