Fueron estrellas en Club América, André Jardine ya no los necesita y se irían a otro equipo de la Liga BBVA MX

El Club América ya dejó salir a una de sus joyas pero la lista de bajas continuará en las próximas semanas teniendo en cuenta que hay una reestructuración profunda bajo el mando de André Jardine. Tras la reciente eliminación con Pumas en el Clausura 2026, se especula que Henry Martín y Néstor Araujo se sumarían a la lista de salidas para el próximo torneo.

Ambos jugadores han perdido protagonismo pese a que en algún momento fueron héroes de la institución. En la actualidad son prescindibles para el técnico brasileño. Mientras también suena para irse Brian Rodríguez, se sumarían dos bajas de peso para la próxima temporada, ya que ya no son las figuras que eran.

El capitán expresó su sentir acerca de la queja de Pumas por supuesta alineación indebida.|Club América

Henry Martín, de héroe a prescindible y posible baja en Club América

El delantero yucateco acarrea un año marcado por las constantes lesiones musculares. El punto de quiebre ocurrió en la Liguilla contra Pumas. Martín falló el penal decisivo que le habría dado la clasificación a semifinales a las Águilas. Ese error para muchos sentenció su ciclo ante una afición que siempre exige a sus jugadores.

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Néstor Araujo tendría una salida sencilla del Club América

Por su parte, Néstor Araujo es prácticamente un fantasma en la plantilla. El defensa central apenas disputó un partido tras no jugar en toda la temporada. Jardine ha preferido dejar al veterano mundialista en el olvido. A sus 34 años, la falta de ritmo competitivo lo sitúa fuera de Coapa de manera definitiva. Las Águilas no piden mucho dinero para dejarlo salir y hasta podría irse libre.

Néstor Araújo se iría libre del América en este mercado.|Mexsport

El destino de ambos jugadores apunta al Atlante como posibilidad, en su regreso a la Liga BBVA MX para el Apertura 2026. Ya hay reportes que indican esa posibilidad, que sería mucho más sencilla en el caso del defensor central. Sin embargo, el alto salario de Martín complica su llegada a los Potros de Hierro.

El futuro de Henry Martín y el salario que complica todo

El futuro más viable para Henry está en la MLS. El San Diego FC sí podría darle una oferta económica que se equipare con el salario de Martín en el Club América, el cual superaría los 3 millones de dólares por temporada. El club estadounidense es inalcanzable para el mercado local, lo que facilitaría su salida hacia California. Así, las Águilas dejarían salir a dos históricos.